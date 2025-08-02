在梵蒂冈电台服务的卡瓦塞斯神父安息主怀，享年94岁

1974年至1988年在梵蒂冈电台服务的耶稣会士卡瓦塞斯神父7月31日回归天乡，享年94岁。他为编辑工作“发明”的两个工具现今仍在使用，即活动预告和教宗旅行手册，该手册以他的名字命名。

（梵蒂冈新闻网）耶稣会士卡瓦塞斯（Félix Juan Cabasés）神父于7月31日、耶稣会创始人圣依纳爵纪念日在西班牙罗耀拉安息主怀，享年94岁。1974年至1988年，他负责管理梵蒂冈电台编辑中心，此单位后来改为“资料部”。

卡瓦塞斯于1930年11月5日在西班牙纳瓦拉阿奥伊斯出生，1945年9月18日加入耶稣会，1961年7月26日晋铎。卡瓦塞斯神父的同会弟兄、梵蒂冈电台前任台长隆巴尔迪神父向本新闻网表示，卡瓦塞斯神父是位“非常勤劳的人，在与人的关系中非常细心和忠诚”。

卡瓦塞斯神父于上个世纪60年代在罗马宗座圣经学院研读圣经，并在耶稣会管理的西班牙德乌斯托大学教书。在70年代，他的长上派他来罗马在梵蒂冈电台服务，他在这里全职工作，也继续与不同的媒体合作。

隆巴尔迪神父指出，卡瓦塞斯神父在梵蒂冈电台服务期间“发明”的两个工具“今天仍在使用”。第一个是有关国际时事、教会和圣座重大活动的“预告服务”。“谨慎且忠实地不断收集讯息是梵蒂冈电台节目、新闻工作和展望未来的基础。这是一个聪明又完善的工具，甚至是所有报导梵蒂冈新闻的记者都渴望得到它，因为它绝对有助于预测、提前准备、获得信息、资料、进行采访，以及妥善报导既定的活动。

卡瓦塞斯神父留下的第二个工具是与他的名字联系在一起的“卡瓦塞斯手册”，因为是“他发明的”。这是为教宗每次旅行准备的材料，用于了解教宗的牧灵访问和更好地跟进整个访问。

按照时间顺序，在“卡瓦塞斯手册”中有教宗旅行期间的所有活动，这丰富了讯息内容。手册中标著举行活动的地方和建筑物、教宗会见的主要人物、国家元首等。每一个人物都有基本背景介绍，并且还有“礼仪的详细安排”等等。

隆巴尔迪神父强调说，“这是一个内容详尽的工具，并且不断更新。所有相关人员都把它拿在手中，首先是教宗的随行人员，这有助于专心跟进教宗的活动，更好地准备每项活动的讯息”。

卡瓦塞斯神父的殡葬弥撒于8月2日上午11点在罗耀拉的大殿举行。

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