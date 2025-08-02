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Padre Felix Juan Cabases in una foto d'archivio del 1984 mentre illustra le postazioni della Radio Vaticana predisposte per un viaggio papale Padre Felix Juan Cabases in una foto d'archivio del 1984 mentre illustra le postazioni della Radio Vaticana predisposte per un viaggio papale 
梵蒂冈
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在梵蒂冈电台服务的卡瓦塞斯神父安息主怀，享年94岁

1974年至1988年在梵蒂冈电台服务的耶稣会士卡瓦塞斯神父7月31日回归天乡，享年94岁。他为编辑工作“发明”的两个工具现今仍在使用，即活动预告和教宗旅行手册，该手册以他的名字命名。

梵蒂冈新闻网）耶稣会士卡瓦塞斯（Félix Juan Cabasés）神父于7月31日、耶稣会创始人圣依纳爵纪念日在西班牙罗耀拉安息主怀，享年94岁。1974年至1988年，他负责管理梵蒂冈电台编辑中心，此单位后来改为“资料部”。

卡瓦塞斯于1930年11月5日在西班牙纳瓦拉阿奥伊斯出生，1945年9月18日加入耶稣会，1961年7月26日晋铎。卡瓦塞斯神父的同会弟兄、梵蒂冈电台前任台长隆巴尔迪神父向本新闻网表示，卡瓦塞斯神父是位“非常勤劳的人，在与人的关系中非常细心和忠诚”。

卡瓦塞斯神父于上个世纪60年代在罗马宗座圣经学院研读圣经，并在耶稣会管理的西班牙德乌斯托大学教书。在70年代，他的长上派他来罗马在梵蒂冈电台服务，他在这里全职工作，也继续与不同的媒体合作。

隆巴尔迪神父指出，卡瓦塞斯神父在梵蒂冈电台服务期间“发明”的两个工具“今天仍在使用”。第一个是有关国际时事、教会和圣座重大活动的“预告服务”。“谨慎且忠实地不断收集讯息是梵蒂冈电台节目、新闻工作和展望未来的基础。这是一个聪明又完善的工具，甚至是所有报导梵蒂冈新闻的记者都渴望得到它，因为它绝对有助于预测、提前准备、获得信息、资料、进行采访，以及妥善报导既定的活动。

卡瓦塞斯神父留下的第二个工具是与他的名字联系在一起的“卡瓦塞斯手册”，因为是“他发明的”。这是为教宗每次旅行准备的材料，用于了解教宗的牧灵访问和更好地跟进整个访问。

按照时间顺序，在“卡瓦塞斯手册”中有教宗旅行期间的所有活动，这丰富了讯息内容。手册中标著举行活动的地方和建筑物、教宗会见的主要人物、国家元首等。每一个人物都有基本背景介绍，并且还有“礼仪的详细安排”等等。

隆巴尔迪神父强调说，“这是一个内容详尽的工具，并且不断更新。所有相关人员都把它拿在手中，首先是教宗的随行人员，这有助于专心跟进教宗的活动，更好地准备每项活动的讯息”。

卡瓦塞斯神父的殡葬弥撒于8月2日上午11点在罗耀拉的大殿举行。

 

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2025 Aug 02, 11:50
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