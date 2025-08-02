青年的禧年庆典：“我的世青节”

最初的世青节是怎样的，以及上一个禧年的世青节给我们留下了什么？本新闻网的德肋撒讲述了她的故事，她经历过的世青节。

（梵蒂冈新闻网）7月底和8月初，罗马的天空和大地转瞬间似乎换了一个模样，天是青年的天，地是青年的地，这是因为近日举行了“属于青年、属于希望的禧年庆典”。街道、广场、公车、地铁，到处都是成群结队地青年，他们当中的许多人身穿带有禧年标志的各种颜色的T恤，背著背包，一只手拿著手机，另一只手提著水瓶，说著笑著、喊著欢呼著，从Ottavia地铁站走向圣伯多禄广场，那里是普世天主教会的中心，也是全世界青年汇集的中心，是他们与教宗相遇的场所。

看到这么多的青年，听到这么多沟通的语言，以及他们脸上散发出的青春气息和永不衰竭的朝气，我想到了“我的世青节“。

时间回到1984年，那时我还是一个在罗马读书的学生，住在修女院办的学生宿舍。那年圣枝主日的前一天，平时来修女院做弥撒的一位讲德语的神父和院长修女告诉我们，隔天的圣枝主日是“你们的日子”，因为青年们要在圣伯多禄广场与若望保禄二世教宗举行“大聚会”，我们是其中的成员，应去参加。听到这个消息，女孩子们炸开了锅，欢腾起来。第二天一早，我和女孩子们就去了圣伯多禄广场。有人告诉我们，必须先到广场附近的专门办公室注册。我们就一窝蜂似地来到这个办公室，办好手续，领取了一个挂在胸前的牌子，入场参加活动，觉得很神气。参加那次与教宗相会活动的青年有大约30万。参加工作后我才知道，那是世青节的先驱啊！果然，隔年1985年，若望保禄二世教宗宣布设立世界青年节。我就这样糊里糊涂地度过了一个“我的世青节”，如今仍因此感到自豪。

2000年大禧年，我在梵蒂冈媒体工作已有许多年，但还属于年轻一代。那次在禧年中举行的世青节场面，在我的脑海中挥之不去。我们的办公楼位于和解大道旁，各个青年团体步行朝圣，参加在圣伯多禄广场举行的礼仪，从扩音器传出的祈祷、口号、歌声穿透玻璃窗，直入我们的耳内，我们往往是边工作边观看窗下的场景。白天，在城内的各条大道上，总是摆著一堆堆的矿泉水，那是各企业捐献的，由民防局的义工们发给过路的青年或行人。那些天正值炎热的盛夏，在青年队伍经过的途中，义工们还将毛毛雨般的水珠喷洒在他们身上，这样一来，青年们可以觉得凉爽一些。晚上，青年们则在罗马市区的大小广场上表演节目，有不同民族的歌曲和舞蹈，我观看了在罗马市政府广场的表演。

那一年的世界青年节是第十五届，于8月15日圣母升天瞻礼日揭开序幕。若望保禄二世教宗以罗马主教的身份迎接青年们，由于人数众多，教宗与青年的聚会分别在圣若望大殿前的广场和圣伯多禄广场两地举行。在圣伯多禄广场举行的欢迎礼上，突出的时刻除了迎接”罗马人民救援之母”圣母像之外，各洲的青年以独特的舞姿表达他们的信仰，反应出祈祷和信仰的融合，是节日和友谊的体现。然后宣布青年节的主题：圣言成了血肉，寄居在我们当中。8月19日周六和20日主日，青年们则在罗马郊外的托尔维尔加塔大学前的空旷场地参加了若望保禄二世主持的守夜礼和闭幕弥撒。

教宗主持的这三项活动，我都被派去做现场直播。令我印象最深、至今仍难以忘怀的是19日晚上的守夜礼。我们在时任节目部主任、日后度梵蒂冈电台台长隆巴尔迪（F. Lombardi）神父的率领下，下午就乘坐大巴抵达会场，准备直播工作。直播台就设在距离教宗主持弥撒的祭坛不远处，而且会场上架起了几个大银幕。我们抵达时，青年们早就布满了空旷的草地，有的在吃喝领到的食物和饮料，有的则围坐一团，唱起属于他们的歌曲，歌声此起彼伏，好似在不同团体之间进行著一场歌咏比赛。当时在场的青年有200万人。

傍晚时分，教宗抵达会场，与五大洲的五名男女青年代表手牵手穿过象征基督的大门，然后上了祭坛。夜幕慢慢垂下，青年们手中的蜡烛也已点燃，顿时，全场有如繁星满布的天空，闪闪发亮。大约8点半，守夜礼正式开始。200万青年在沈重的音乐陪衬下，倾听以不同语言宣报的为信仰殉道的圣人圣女的名字，他们留下了感动的泪水。每一次宣报殉道者的名字后，都点燃一盆炭火，熊熊的火焰与投射在祭坛两边的十二宗徒像相辉映。

接下来，四名青年作了令人感动的信仰见证。随后，教宗向青年们讲了一番推心置腹的话语。他说，“在今天，谁要相信耶稣，追随伯多禄、多默、首批宗徒和见证者的芳表跟随耶稣，他也同样需要表明自己的立场，在不少情形下几乎需要作出新的殉道……。也许没有要求你们流血，但一定要求你们忠于基督！这种忠贞，须在日常生活处境中活出来”。

有一个场面最令我感动，教宗说著说著，因激动而哽咽无法说下去，会场上也鸦雀无声。过了几秒钟后，从祭坛一旁的歌咏团中爆发出世青节的主题曲，给若望保禄二世加油。整个守夜礼弥漫著年轻人的青春活泼气息，面对著200万名纯真的青年，教宗也变得年轻了，他不但跟著音乐节奏用手在座椅扶手上敲击，还和青年们一起高举双手随著歌声左右摆动。他笑著告诉青年们：波兰有句成语说：你若和年轻人一起，便会变成年轻人。现在，我又反老还童了！教宗的话引起一阵雷鸣般的掌声。

晚上，青年们在草地上过夜。我们则被安置在托尔维尔加塔大学医学院的教室内，合衣睡在平板床上，隆巴尔迪神父则在楼道的地面上过夜。第二天主日，我们现场直播了那届世青节的闭幕弥撒。之后，由于人山人海，我和另一个合作者耽搁了时间，没有找到回罗马的大巴，于是随著青年队伍一起步行走回罗马，也成了他们中的一员。沿途都是荒野，更没有任何商店，午餐时间，我们饿了，却没有食物，就向其他成群结伙的青年“讨饭”，收到了足够的面包夹火腿。下午四、五点，我们才回到罗马。

回忆往事，这些 “我的世青节”的经历常提醒我，“须在日常生活中”活出对基督的忠贞。岁月流逝，一颗纯真的童子之心应永远存留。

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