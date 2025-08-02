青年在罗马大竞技场办告解：齐心协力改变世界

参加青年禧年庆典的年轻朝圣者们8月1日度过了「忏悔日」：一千多名司铎在两百个帐篷告解亭以10种语言为青年施行和好圣事。意大利马尔凯的朝圣青年玛利亚姆说：「在这人群当中，在不太安静的地方，我没想到天主的拥抱是如此强而有力。」

（梵蒂冈新闻网）今年29岁的玛尔定纳（Martina）从意大利南部福贾来罗马，跟著她堂区的30岁以下青年团体一起参加属于青年的禧年活动。她于8月1日忏悔日当天在罗马市中心大竞技场办了告解，然后向本新闻网说：「我现在感受到的是，每个祝福都是新生命的第一天。」

青年即将于8月2日晚上与教宗一起举行祈祷守夜礼。在此之前，罗马市中心大竞技场架设了两百顶帐篷告解亭，并有一千多名司铎以10种语言为青年施行和好圣事，帮助他们预备心灵去参加教宗主持的守夜礼。

与自己和好、与天主和好的日子

8月1日上午10点，罗马大竞技场会场开门，年轻男女们涌入这个约有8.5万平方米的场地。现场架设起通风的超大型帐篷，并在那里向排队青年分发瓶装水。作为告解亭使用的两百顶帐篷，门口用国旗的图案标示出司铎听告解使用的语言，有些帐篷里放置了电风扇，司铎们耐心地等待青年进来。

青年炽热的心

在帐篷里听告解的司铎与青年一样来自世界各地。比方说，现年40岁的马尔谷（Mark Destura）神父原籍是菲律宾，在加州洛杉矶的一个堂区积极投入青年牧灵及圣召工作，他目前在罗马宗座额我略大学进修。

办告解的人潮接连不断，一名司铎在听告解的间隙指出，「这些青年的心灵热情如火又极其敏锐」。令他感动的是「对天主的莫大渴求」，以及「在这个充斥著不确定性和困惑的世界，对希望的寻求」。

司铎们赦罪后，与青年握手。年轻人带著微笑起身，回到旅途伙伴的中间。从西班牙卡塔赫纳而来的女青年玛利亚·若瑟（Maria José）在教会学校工作，她在罗马大竞技场表示感到「圆满、幸福」。她说：「我从来没有见过这么多天主教徒聚集在一起，我兴奋得手舞足蹈。回去后，我要更努力将信仰传给我的青少年学生们。」

希望与和平的记号

今年17岁的玛窦（Matthew）从美国得州而来，与基督国度运动同行。他指著帐篷说：「这一切都是从天主慈悲而来的恩典，祂让我们每天都有机会过得比前一天更好。」他团队里的同龄人贡萨洛（Gonzalo）响应说：「我们大家互不认识，却为了同一目标来到这里，即天主。祂是我们在这里获得的希望，我们之后要将祂带到我们前去的所有地方，带到家里和学校。一想到要与『新教宗』相会，我无比兴奋：如果我们来自许多不同国家，并且在这里以一个大家庭的身份团聚在一起，我们真的能为全世界成为和平的希望记号。」

外在喧哗、内心宁静

办完告解的玛利亚姆（Miriam）从意大利马尔凯前来罗马，她参加的是神恩复兴运动的队伍。她分享说：「在这人群当中，在不太安静的地方，我没想到天主的拥抱、神父话语的安慰是如此强而有力。我感到轻松多了，从灵性的角度来看，我没有办过如此深刻的吿解。这实在很值得！」

从不孤单

巴拉圭亚松森有三个25岁的青年接受本新闻网的采访，他们的圣名分别是厄里亚（Elias）、物洛尼加（Veronica）和嘉禄（Carlos）。他们说：「看到许多青年有同样的信仰，令我们印象深刻。大家说许多不同的语言，却相信唯一的天主。显然，我们并不孤单。如果我们的人数如此众多，就意味著我们真的能改变世界。」

以和好圣事为主题的青年教理书

天主教青年教理基金会的20名志愿者于忏悔日当天在大竞技场分发一万本以和好圣事为主题的青年教理书。天主教青年教理书于2014年首次发行，并为了青年的禧年庆典，以意大利文、英文、法文和德文发表新版，内容涵盖良心省察、告解的含义，并附有几篇祷文。

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