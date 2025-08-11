圣座公布有关公共合同的条例

圣座经济秘书处处长签署并公布了一份执行通令，内容包括关于落实《圣座与梵蒂冈城国公共合同的透明、监管与投标法规》的条例。

（梵蒂冈新闻网）圣座经济秘书处8月9日公布了2025年第一号执行通令，内容包括关于落实《圣座与梵蒂冈城国公共合同的透明、监管与投标法规》的条例。这些法规于2020年6月1日以教宗手谕的形式颁布，后来于2024年1月16日藉另一道手谕，即《为更好地协调》手谕，加以调整。

落实新的承包规则

圣座经济秘书处处长卡瓦列罗（Maximino Caballero Ledo）2025年8月5日所签署的法令，总共分为8题52条，阐述了《为更好地协调》手谕的落实办法。这道手谕对圣座的承包规则进行了调整，使供应程序大为简化。这些调整一方面确认其目标是圣座与梵蒂冈城国在招标程序上公共合同的透明、监管与投标，以及公平对待经营者，避免差别对待供应商，另一方面则有助于促进行政单位及时采取行动，而且在遵守教会社会训导的前提下实践效率、效果和成本效益的原则。

透明、监管和资源的可持续性

新的承包规则重视先前的成熟经验，与《你们去宣讲福音》宗座宪章的精神相一致，同时也兼顾透明与监管的需求，以及化繁为简的必要性，以更好的伦理准则和资源的可持续性利用，为经济事务的决策提供方向。本通令已公布在《罗马观察报》的网站上，并于8月10日正式生效。

