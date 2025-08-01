圣座与意大利签署关于农业光伏电站的协议

圣座与意大利共和国签署协议，旨在于罗马城外小镇圣玛利亚·加勒里亚的圣座治外法权区域建设农业光伏电站，为梵蒂冈城国供应可再生能源。

（梵蒂冈新闻网）圣座与意大利共和国7月31日在意大利驻圣座大使馆签署协议，旨在于罗马城外小镇圣玛利亚·加勒里亚（Santa Maria di Galeria）的圣座治外法权区域建设农业光伏电站。圣座国务院与各国及国际组织关系部门秘书长加拉格尔总主教，以及意大利驻圣座大使迪尼托（Francesco Di Nitto），分别代表圣座和意大利共和国签署了协议。

此协议的内文分为五条，有助于支持在促进生态责任与可持续发展方面的共同承诺，并且采取行动。这项举措清楚体现了圣座与意大利之间稳健的双边关系。它反映出双方携手致力于联合国气候变化框架公约和巴黎协定，并且响应方济各教宗有关「整体生态」和照料我们共同家园的号召。

农业光伏电站

农业光伏电站将架设在圣玛利亚·加勒里亚（Santa Maria di Galeria）的圣座治外法权区域，目的是为梵蒂冈城国供应可再生能源，同时保持用地的农业用途。这个项目经过精心设计，尊重自然景观，把对环境造成的影响降到最低，保护文化资产和考古遗迹，而且维持区域的水文地质平衡。

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