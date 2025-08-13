帕罗林枢机出访布隆迪

圣座国务卿帕罗林枢机访问布隆迪，庆祝梵蒂冈与这个非洲国家建立外交关系60周年。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机应布隆迪当地教会和民政当局的邀请，8月12日至18日出访这个非洲国家。在此行的机会上，布隆迪与圣座建交60周年纪念活动将落下帷幕，以及为23年前在布隆迪遇害的圣座驻该国大使考特尼（Michael Aidan Courtney）总主教纪念碑举行揭幕和医疗中心奠基仪式。

考特尼总主教于2000年获若望保禄二世教宗任命为布隆迪圣座代表。在这个饱受内战蹂躏的国家内，他在布隆迪政府和胡图族武装人员于2003年11月达成协议方面，起著主导作用。

后来，这位爱尔兰总主教接获被派往圣座驻古巴大使馆的调任通知，他请求在布琼布拉留任，因为他相信和平即将到来。在距离布隆迪首都不远的途中，他的汽车遭数次枪击。考特尼总主教是车内唯一被击中的人，于2003年12月29日在医院去世，年仅58岁。

2023年，考特尼总主教辞世20年后，加拉格尔总主教在梵蒂冈地下墓穴爱尔兰小圣堂为这位大使举行了追思弥撒。现今，在帕罗林枢机的见证下，整个布隆迪都纪念这位总主教，并要在他遇害的地方建立医疗中心。该项目于去年由布隆迪总统恩达伊施米耶（Évariste Ndayishimiye）宣布，奠基日期定于2025年8月14日。这一天，帕罗林枢机将主持纪念碑揭幕和医疗中心动工仪式。

圣座国务院在其X平台帐户上公布了枢机的详细行程。8月13日，帕罗林枢机与布隆迪主教举行弥撒，随后是私下会见。当天，他会与恩达伊施米耶总统进行会谈，届时将举行主教团和政府之间几份协议的签约仪式。8月15日，帕罗林枢机将在穆盖拉圣母朝圣地（Santuario Mariano di Mugera）主持弥撒，之后，访问政治和行政首都基特加。

另一台弥撒将于8月16日举行。随后，帕罗林枢机将会见修生和男女修会会长。同一天，枢机将在圣座使馆为考特尼总主教纪念碑主持揭幕仪式，并接见外交使团。

8月17日主日，帕罗林枢机将在可奇之母圣母朝圣地（Santuario Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt）主持布隆迪与圣座建交60周年纪念活动的闭幕弥撒。该朝圣地是在圣若望保禄二世1990年9月7日举行感恩祭的同一地方修建的。

