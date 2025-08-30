教会的禧年：现代朝圣者与游客指南

与历史学家詹弗兰科·莫斯科尼教授一同走入中世纪罗马的街道小巷，探寻散落于过往的痕迹（二）。

（梵蒂冈新闻网）“现今时代的旅行者若想沿著昔日朝圣者的线路，从圣伯多禄大殿前往禧年朝圣的另两座大殿，圣若望或圣保禄大殿，大可在圣神银行路 （Via del Banco di Santo Spirito） 之后，不走新钱庄街（Via dei Banchi Nuovi），而是走老钱庄街（ Via dei Banchi Vecchi），因为后者与朝圣者路（ Via del Pellegrino）相连，通往罗马市中心，花卉广场（Campo dei Fiori）。不过，可惜的是，在沿途的维克托·厄玛奴耳（Corso Vittorio Emanuele）大道上会看到一个十九世纪的裂口，这是为了应对罗马首都的需要，自1871 年起就开通。”

著有禧年罗马朝圣指南一书的卡西诺大学教授莫斯科尼（ Gianfranco Mosconi） 作了这番解释。他接著说明，在老钱庄街的尽头，也就是蒙塞拉托路（ Via di Monserrato） 的拐角处，却敞开了一个宽阔空间。

“这是一处有趣点，因为我们终于来到了已改换名称的朝圣者必经之路。事实上，这个路口的一边是朝圣者路，另一边是蒙塞拉托路，而朝圣者路显然会让人想到朝圣者经过这里。有些猜测认为，这条街的名字实际上是源自一家客栈的名字，但即便如此，客栈的名字也是由朝圣者经过这里而得名。”

满街都是外地人的城市

蒙塞拉托路在某种程度上也与禧年朝圣者和其他人潮的流动有关。无论如何，对于远道而来的禧年朝圣者必是如此，因为蒙塞拉托圣母堂是一个非常重要的加泰罗尼亚朝圣堂，它回应了朝圣者们的需求，使他们能找到与自己民族相关的收留和款待的场所，在那里他们可以说自己的语言，并得到了解。

“这就是加泰隆尼亚人的国家教堂，现在则是西班牙人的。就如在罗马的许多其他国家教堂那样，教堂旁边曾经也有一个收容所，一个招待所。在蒙塞拉托街道上，距离加泰隆尼亚人教堂不远处，就是坎特伯里的圣多玛斯教堂，这是英国人的国家教堂，建于中世纪，现在则是英国天主教徒的圣堂。

在这个社区内，再举几个例子，有德国人的圣母玛利亚灵魂之母堂（Santa Maria dell'anima）、法国人的圣路易教堂（San Luigi dei Francesi）、纳沃纳广场上的西班牙人的圣雅各伯教堂（San Giacomo degli Spagnoli），还有洛林人、勃根第人的教堂，甚至还有意大利各地区的圣堂，例如佛罗伦萨人的洗者圣若翰堂（San Giovanni dei Fiorentini），这是一座宏伟的大殿。建这座教堂是出于这个社群的声望，或者更好说，是由于他们与银行活动相关的经济实力，我们之前已经提到过。”

