教会的禧年：沿著厄玛奴耳二世大道的朝圣行程

与历史学家詹弗兰科·莫斯科尼教授一同走入中世纪罗马的街道小巷，探寻散落于过往的痕迹（一）。

（梵蒂冈新闻网）今天，来到罗马的朝圣者想要前往圣伯多禄大殿，大多都会沿著维克托·厄玛奴耳二世（ Corso Vittorio Emanuele II ）大道前行，这是一条又长又宽的街道，建于近代，是罗马归并意大利王国之后立即建造的。然而，这条街道并不是为了帮助那些想要前往大殿的人，而是民族街（via Nazionale）的延伸，将具有古迹和公共建筑物的市中心与普拉提（Prati）地区连接起来。普拉提地区是一个新的资产阶级社区，呈现出来的完全是世俗化面貌，在最初的设计时就受到梵蒂冈的公开批评，而且维克托·厄玛奴耳二世大道的走向也遮挡了观望圣伯多禄大殿顶端米开朗基罗圆顶的视线。

今天，正如我们所说，现代的旅行者走在拥挤的街道上，满街都是汽车和噪音：与昔日宁静的气氛大相迳庭，那时只有店主的叫卖声、工匠工具的摩擦声或骡子和马匹的蹄子在人行道上的拍打声。

为现代朝圣者和观光客的指南

莫斯科尼（ Gianfranco Mosconi） 教授是《禧年的罗马：在今日罗马重温中世纪朝圣者的行程和想像的指南》（Guida per ripercorrere nella Roma d'oggi le vie e l'immaginario dei pellegrini medievali， Intra Moenia 出版）的作者。在他的陪同下，我们重新走上朝圣者们实际走过的古道。他建议那些为禧年而来罗马的朝圣者们走另一个行程：文献学的、引人入胜的，而且肯定更令人兴奋的线路。

莫斯科尼是卡西诺大学 (University of Cassino and Lazio Meridionale) 的希腊历史学教授，也是一位热心的罗马探险家，他描述城市景观，以想像力重现这些街道在中世纪和文艺复兴时期的面貌。他说：

“我们现在位于新钱庄街（ Via dei Banchi Nuovi ），这是朝圣者前往中世纪罗马的核心、基点方向的主要轴线之一，从天使桥（Ponte Sant'Angelo） 转向圣伯多禄大殿的方向。新钱庄街是一条与老钱庄街（ Via dei Banchi Vecchi ）形成岔口的轴线。”

16 世纪初，这两条街道的名字确定了铸币厂的新址，它取代了较老的 “旧”铸币厂。另一方面，“钱庄” 这个名字暗指银行，莫斯科尼补充说：

“因为朝圣者尤其需要大量的货物、食品和产品，还需要将自己的钱存入、兑换硬币，以及可能获得的贷款。换句话说，带著钱在街上转的确不安全，因此这里就成了银行和银行家的区域。此外，这里满街都是 15 世纪末、16 世纪初由佛罗伦萨银行家建造的典雅建筑物”。

莫斯科尼教授强调，这并非巧合。

“离这里不远的地方就是佛罗伦萨的圣若望区（ San Giovanni dei Fiorentini），这个区域也是极为重要的交通轴心，正如如略二世（Giulio II）的美丽碑文所显示的，称赞街道的存在，它们为这个地区的朝圣者创造了可靠的通道。”

