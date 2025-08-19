残疾人士庆典：同理心与理解

一位每日致力于帮助残疾人的义工表示：“在打破建筑上的障碍之前，我们必须先打破心理上的障碍。”今年4月底举行的一项禧年庆典非常感人，就是禧年残疾人士庆典。这项活动虽然已经结束，但引人深思的见证留在我们心中。

（梵蒂冈新闻网）存在与能够存在、成为与能够成为，在它们之间只有一线之隔。4 月 28 日和 29 日举行的禧年残疾人士庆典具有一项极特殊的任务，就是将这条分隔线转换成一条连接、共融、融入的线。简而言之，借用方济各教宗非常喜欢说的一句话，这是架起一座建立关系的桥梁 ，将那些过著所谓“正常”生活的人与那些每天都要面对挑战的人连接起来，这些挑战有残疾人自身的，也有周遭现实生活造成的。

消除偏见

尽管人类在今日已经取得了许多进展，但残疾人的生活仍受到偏见和禁忌的困扰。71 岁的碧安卡·玛利亚·莫约利（Bianca Maria Moioli） 女士指出：“在打破建筑上的障碍之前，我们必须先打破心理上的障碍！”她是罗马“伯达尼之家”（Casa Betania）的义工，该组织于 1993 年由多尔菲尼（Dolfini）夫妇成立，为接待处在困境的妇女、青年和儿童。随后，在款待合作团体（Cooperativa l’Accoglienza）的协助下，又成立了三所儿童之家，也接待严重残疾的儿童。

同理心与理解

碧安卡·玛利亚向梵蒂冈媒体讲述了她的经历，年轻时加入了童子军，一直关注团结互助的课题，这些使她日后自然而然地投入了义工的服务。她说：“2018年我退休了，于是我决定投身于照顾残疾人的工作。我在我三个孩子的朋友中认识了一些残疾人士，与他们的相处都很融洽。因此，我希望能够更了解他们的困难，因为残疾会使人改变生命。”

这位女义工毫不掩饰最初的障碍：“在工作领域摸爬滚打这么多年之后，我以为自己已具备必要的经验，对一切都了若指掌。然而，我还没有准备好。例如：我是个开朗的人，说话声音高，喜欢热情拥抱......但我的这种举止有时会吓到我所协助的残疾人士。随著时间的延续，我明白了谦虚、设身处地为他人著想、认同他们感受的重要性。我得到的最大教训正是：你总能从别人身上学到些什么。”

义工不仅是提供服务，也是感情的积累

近7年来，碧安卡·玛利亚一直在协助有认知障碍的人，努力帮助他们与社会交往。从 2018 年至今，她积累了许多记忆，特别提到其中的一个：“不久前，我遇到了两个曾在‘伯达尼之家’协助过的两名青年，他们现在住在医疗协助之家（ RSA ），年满 21 岁的残疾人士会被转送到那里。他们看到我并认出我！他们还记得我！这让我明白，义工不仅是提供服务，也是而且更重要的是给予爱，是存留下的亲情。”

接著，这位女义工说到融入及包容的复杂性。她的语气变得激动：“对残疾人士仍有许多偏见，只有言语似乎有所改善，今天不再说‘残废人’。在年轻人当中出现一些希望，他们对这个问题比较敏感、也比较关注。但仍然很不够。”

抵拒“丢弃文化”

碧安卡·玛利亚接著说，似乎普遍存在的是一种“丢弃文化”，摒弃那些没有效率、不出产品的人。她的声音带著一丝哀伤说，方济各教宗曾多次谴责这种文化，“我经常聆听他的声音，他列举了许多错误的态度，将弱者和边缘化的人放在关注的中心。他的确是慈悲的教宗”。

27 岁的路加·巴利沃（Luca Baglivo）也是“伯达尼之家”的义工，在那里服务已有5年。他也谈到方济各教宗说：“去年 12 月 24 日晚上，我们在电视上观看直播圣伯多禄大殿圣门开启的节目。我们和每天协助的孩子们在一起。当他们看到教宗时，惊呼起来：‘他坐在轮椅上，和我们一样！。那天晚上，我学到了认识脆弱的重要性，因为这是我们生活经历的一部份。”

埃米利亚诺的故事

电话访谈被一个声音中断：“你好！我叫埃米利亚诺（Emiliano）。” 这个名叫埃米利亚诺的孩子今年21岁，患有脊柱裂症并在认知上轻度迟钝。他说完这句问候语，就放下了电话。路加讲述了这个孩子的故事 。埃米利亚诺一岁多时就来到了“伯达尼之家”。他在这里渐渐长大，也实现了许多目标。“今天，他可以做同龄人所做的事，虽然使用的方式显然有些限度。对他来说，完成一段漫长的初诊过程也很重要：例如，最初他的身体表现出抗拒，不愿意接受治疗。现在他却能自己洗漱，这是他感到极为自豪的成就”。

创意思维

路加在访谈中经常提到“创意”一词：它是绕过残疾人生活中无数障碍和缺陷的重要工具。他说：“有一次，我们带‘伯达尼之家’的一些孩子到外面的餐馆用餐。其中有一个女孩有严重的吞咽困难。我们请厨师把她那份菜肴全都搅拌成面泥状，这个问题就解决了。”这个简单的解决方案，事实上很有创意，让大家都能欢聚在一起，在共融中彼此分享。

残疾人士应得到注视

路加接著强调，“残疾人的世界促使我们思考许多问题，因为差异是生活中的‘大师’”。主要的询问与未来有关：残疾人离开“伯达尼之家”后，只有两个可能性：或是被收入医疗协助之家，或是进入一种完全自立的生活，这是一个非常难以达到的目标。路加指出，“没有机构能够收容那些处在半途的人，即半自立的人”。他提出最后，也是最重要的一点：“残疾人士应得到注视。他们不是‘超级英雄’，但他们需要感到’被看见‘、被考虑到，与众人平等。”

