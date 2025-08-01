青年禧年“忏悔日”：罗马大竞技场设置200个吿解亭

8月1日上午10点半至下午6点，罗马市中心的大竞技场成了一个露天吿解亭，让禧年活动的参与青年能领受这项圣事。在此机会上，“天主教青年教理基金会”分发1万册有关和好圣事的书。

（梵蒂冈新闻网）对于来到罗马参加青年禧年活动的年轻人来说，8月1日是领受和好圣事的一天。在此机会上，在罗马大竞技场设置了200个吿解亭，当天上午10点半至下午6点，有一千名司铎将轮班为他们听告解。

讲意大利语、西班牙语、英语、法语、葡萄牙语和波兰语的朝圣者会发现，他们各自语言的吿解亭一整天都有司铎在此听告解。而讲德语、匈牙利语、斯洛伐克语、韩语和中文的朝圣者，则可以在特定的时间段到为他们提供的吿解亭去与天主修和。

在“忏悔日”当天，“天主教青年教理基金会”的20名义工会分发1万册有关忏悔的《天主教青年要理》书。这特别版本的书籍是在青年禧年的机会上发行的，有意大利文、英文、法文和德文四种语言。《天主教青年要理》于2014年首次出版，并为2025年禧年的青年庆典推出增订本，目的是帮助所有青年准备好心灵去领受和好圣事。新版本中包含良心省察、告解的意义，以及一些适用的祈祷。

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