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Preparativi al Circo Massimo per la Giornata Penitenziale di domani, uno degli eventi del Giubileo dei Giovani Preparativi al Circo Massimo per la Giornata Penitenziale di domani, uno degli eventi del Giubileo dei Giovani  (ANSA)
梵蒂冈
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青年禧年“忏悔日”：罗马大竞技场设置200个吿解亭

8月1日上午10点半至下午6点，罗马市中心的大竞技场成了一个露天吿解亭，让禧年活动的参与青年能领受这项圣事。在此机会上，“天主教青年教理基金会”分发1万册有关和好圣事的书。

梵蒂冈新闻网）对于来到罗马参加青年禧年活动的年轻人来说，8月1日是领受和好圣事的一天。在此机会上，在罗马大竞技场设置了200个吿解亭，当天上午10点半至下午6点，有一千名司铎将轮班为他们听告解。

讲意大利语、西班牙语、英语、法语、葡萄牙语和波兰语的朝圣者会发现，他们各自语言的吿解亭一整天都有司铎在此听告解。而讲德语、匈牙利语、斯洛伐克语、韩语和中文的朝圣者，则可以在特定的时间段到为他们提供的吿解亭去与天主修和。

在“忏悔日”当天，“天主教青年教理基金会”的20名义工会分发1万册有关忏悔的《天主教青年要理》书。这特别版本的书籍是在青年禧年的机会上发行的，有意大利文、英文、法文和德文四种语言。《天主教青年要理》于2014年首次出版，并为2025年禧年的青年庆典推出增订本，目的是帮助所有青年准备好心灵去领受和好圣事。新版本中包含良心省察、告解的意义，以及一些适用的祈祷。

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2025 Aug 01, 10:11
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