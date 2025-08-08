德国司铎三天三夜骑自行车募款，帮助绝症病童

德国诺瓦克神父三天三夜骑自行车，行程大约1600公里，从德国来到罗马，为的是给下萨克森州锡克市儿童临终关怀医院募款。这位神父在本月6日的公开接见活动中与教宗会面，并向他讲述了这项义举。

（梵蒂冈新闻网）德国不来梅（Bremen）的诺瓦克（Pawel Nowak）神父从该国希德斯海姆（Hildesheim）骑自行车来到意大利罗马。他日夜不分骑了整整三天之久，这并非仅仅是为了体育运动，而是为了行爱德。这项举动的目的是筹集善款来帮助下萨克森州锡克（Syke）儿童临终关怀医院。在诺瓦克神父到达罗马时，捐款专用的银行帐户已收到7千欧元的善款。这位德国神父说，其他善款将通过汇款直接捐赠给儿童临终关怀医院。

这几天，几辆汽车如同“守护天使”那样保护诺瓦克神父。他的不来梅团体的几个成员支持他。黑尔曼（Veronika Hellmann）女士讲述说：“只有在他需要时，我才会向他提供我们的帮助。”一路上，他们开著车陪伴诺瓦克神父，并在约好的地方给他提供食物、饮料和他所需要的一切。比方说，有一天，他需要备用的自行车轮胎。

伊格纳托维克茨（Jagoda Ignatowicz）与她的家人也加入了陪伴者的行列。他们在意大利加尔达湖遇到了诺瓦克神父，然后一路开车陪同他直到罗马。这个17岁的女孩讲说：“对我而言，这是一次难忘的经验。我从未想到这样的事会发生，几天几夜不睡，还有其他一切。”

8月6日，在周三公开接见活动中，诺瓦克神父向教宗良十四世讲述了他的这项义举。与教宗见面后，他高兴地向本新闻网说：“我见到了教宗本人，公开接见活动结束时，我与他握手并寒暄了几句。”教宗是体育爱好者，他被这位神父的义举所打动。当他得知诺瓦克神父连续三天三夜没有阖眼、骑著自行车来到罗马时，立刻想跟这位神父一起拍张自拍照。在会面时，诺瓦克神父也将儿童临终关怀医院孩子们的礼物呈给教宗。教宗感谢他并向这位司铎、他的堂区，以及病童和他们的家人颁赐降福。

就在全身肌肉还在酸痛时，这位喜爱运动的司铎已经开始计划他的下一个兼顾体育和爱德的挑战。他说：“我在罗马会停留到9日周六早上，然后出发去奥地利。我想在那里参加一场比赛，一场真正的比赛，这是我生命中的第一场比赛，并有一个雄心勃勃的目标：这赛事是超级自行车世界锦标赛、‘环奥地利赛’。”这位39岁的司铎迫不及待地想再次迎向挑战。他将在奥地利参赛，为不来梅儿童癌症基金会募款。

