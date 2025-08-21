假消息满天飞！福传要热忱，也更要明智

（梵蒂冈新闻网）随著福传的步伐踏入数字世界，不少神父、修女和热心教友与本新闻网联系，期盼核实他们在网络上读到的教会新闻，尤其是有关教宗和圣座的消息。本新闻网一方面喜闻乐见这份求真精神，另一方面苦于无法逐一澄清解释，因此撰文做出普遍的回复。

互联网常出现的几种假消息，不外乎是教宗要求以特定祷词的通功代祷、颁布或废除特定法令等等。本新闻网提醒您，若您看到某篇网络文章言之凿凿地描述教宗的特定要求，请前往圣座官方网站查证。关于教宗的讲话、信函和文告，您可以在本新闻网网站（www.vaticannews.va/zht；www.vaticannews.va/zh）上查询新闻版本；在www.vatican.va上，收录了多种语言的全文版本；在圣座福音传播部信仰通讯社的网站（https://www.fides.org/zh）主要网罗了各地教闻。

此外，地方教会的媒体也如实传播有关教宗和圣座的消息。比方说，中国大陆的信德网、香港的公教报、澳门的号角报、台湾的天主教周报、新加坡的海星报，以及马来西亚的先锋报等等，都是可靠的地方教会消息来源。

在网络世界里福传，不仅需要热忱，更要明智地勤于核实消息的真假。网络文章的点赞和转发，不费吹灰之力。有时我们看到一篇文章似乎立意良善，却可能暗藏风险，不仅不利于我们灵魂的得救，而且可能会害我们变成“传谣”的帮凶。为此，我们邀请大家在转传信仰文章时，机警如蛇、纯朴如鸽。

最后，我们请读者和听众朋友们谅解我们无法逐一回复来信的难处。本新闻网的职责在于即时发布有关教宗与圣座的重大消息，特别是攸关普世教会生活的大事。在有限的人力资源下，我们力求尽快发表中文新闻，因此还请各位主动上网查询，与我们一起传播正确的消息。

