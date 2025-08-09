意大利卡拉布里亚考古新发现

由宗座基督徒考古研究所推动、卡坦扎罗－斯奎拉切总教区支持的五年期计划的挖掘工作刚刚结束。此次考古出土了一座属于罗马古典时代晚期的乡村别墅遗迹，为地中海地区这一时期的聚落形态，及与卡西奥多罗斯相关的历史与宗教背景，开启了前所未有的研究新视角。

（梵蒂冈新闻网）在意大利卡坦扎罗省（Catanzaro）斯奎拉切地区（Squillace）的切拉索（Ceraso）土地上，一个极具研究价值的考古前景正逐渐浮出，丰富了人们对于斯奎拉切与斯塔莱蒂（Stalettì）之间地区对晚古时期聚落的认识。由宗座基督徒考古研究所的卡斯蒂利亚（Gabriele Castiglia）和贝诺奇（Domenico Benoci）两位教授，在卡坦扎罗－斯奎拉切总教区的支持下，带领一支由意大利与国际青年研究人员组成的团队，进行了一项考古挖掘工作，发现了一座属于罗马古典时代晚期的乡村别墅遗迹，该别墅从公元2世纪到6世纪一直有人居住。

2025年7月结束了考古挖掘工作，这次出土的别墅遗迹勾勒出了一个罗马古典时代晚期乡村聚落的轮廓：由包括长度超过30米的围墙，以及与浴场设施相连的附属房间组成。浴场区域出土的文物最为丰富：有用于加热三个房间的火炉灶（praefurnium）和温水浴室（calidaria），还有陶瓷制品以及使用痕迹，这些证据都指向该建筑物存在的时间约在公元2至6世纪之间。此外，在此建筑的后期居住阶段发现了一具10岁左右小孩的坟墓，随葬品只有一件可追溯至6世纪的带扣。贝诺奇解释道：“这给我们提供了关于罗马古典时代晚期别墅居住及荒废的重要线索。”

从建筑学的技术角度来看，这座别墅至少有两个建造阶段。第一阶段，其巨大的围墙以形状不规则的石块和灰浆砌筑而成。而浴场区则属于后期建造，是用整齐的砖块砌筑而成。地面供热系统（类似于现代的地暖供热）的地基墙体由粗石砌成。此外，在别墅废弃层中还发现了非洲的陶器，显示当时卡拉布里亚、西西里与北非之间已建立起范围广泛且稳固的商业网络。

在该区域，一直以来在罗马古典时代晚期乡村遗址的分布图上属于“空白地带”。如今，这座别墅遗迹的出土，对卡拉布里亚地区的考古研究格外重要，它揭示了古典时代晚期的一段历史，而这段时期的历史，长期以来被过去的研究所忽视。

未来将展开更多的考古挖掘工作，并将研究范围扩大至卡西奥多罗斯（Cassiodoro） 直接相关的遗址方面。未来目标之一，是对位于斯塔莱蒂的科帕内洛（Copanello） 圣马蒂诺（San Martino）小教堂进行地层研究，此地被认为是韦华利隐修院（Vivarium）可能的位置之一。在这个遗址中，于20世纪50年代出土一具特殊石棺，石棺上用希腊文和拉丁文刻著这位伟大人物卡西奥多罗斯的名字，根据推测，该遗址很可能就是他的长眠之所。

