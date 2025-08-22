禧年的义工：为我们也是重新发现灵修生活的一段时期

协助朝圣者前去跨越圣门的青年们也要向我们说几句话。他们都证实这次的经验使他们变得富饶：与人相遇、为他人服务、在共同的计划中并肩合作。

（梵蒂冈新闻网）绿色的坎肩外套映照著庇护（Piazza Pia）广场上清晨的阳光，朝圣者的队伍走近询问处。不久之后，领队就收到木制十字架。一个微笑、一个示意、一首圣歌宣告开始朝圣行程，信众们便在十字架的引领下，沿著和解大道朝著圣伯多禄大殿行进，走向圣门，而另一个朝圣队伍随后走近，在通往禧年路线的入口处祈祷。这是圣年的义工们日常的辛勤工作，他们是一支无声的“军队”，细心、谨慎，由 22,000 名来自 50 多个国家和各大洲的信徒组成：青年和成年人都有，他们志同道合，都渴望为他人付出自己的心力，将信仰转化为具体的行动。促使他们来到这里的原因不尽相同，有些人受到了一种重新发现的灵性的激励，另有些人借此将个人危机转化为好时机，再有些人则希望在这些平凡的举动中重新发现天主。

一道分水岭

这些都是在圣年选择到罗马当义工的人的故事，虽然各不相同，但都是发自心底而且极具说服力。24 岁的福斯蒂娜（Faustina）是意大利威尼斯地区卡奥莱市镇的青年，她讲述说：“对我来说，这的确是生命中的一个阶段。当我在电视上看到关于禧年义工的报导时，我的内心有所感触。我经历了一段艰难的时期，抑郁的心情使我远离他人，不再走出家门。”

这个女青年最近几年来对任何事都没有兴趣，以致中断了大学文学系的课程。后来，她发现了“信仰和人的美妙”，渐渐让重新发现的热情和坚定的信念进入自己心中。与堂区司铎若瑟（Giuseppe）神父的接触，使福斯蒂娜得到了所需的动力，她得以翻开人生新的一页，抛下困难的时刻，寻找新的意义。

她补充说：“我开始了一条治愈的行程，慢慢地我重新找到了热情和对人的信任。我意识到信仰能是很奇妙的东西。之后的5 月 8 日，随著冒出的白烟，阵阵欢呼声传入梵蒂冈大殿内，当时我正在那里。这个时刻对我来说至关重要：我从未料到会在罗马经历如此重要的时刻，而罗马一直是我心中的城市。”

服务能滋养希望

福斯蒂娜与其他90位义工住在“希望之家”，在那里的每日生活中充满共融的意义。来自阿根廷布宜诺斯艾利斯省的义工奥斯定（ Agustín） 也讲述了他的感觉。这位 28 岁的青年戴著眼镜、胡子略为蓬松、手腕上戴著许多个手镯。他热情地谈起他作为文学老师参加慈幼会青年运动的情形，强调他对义工服务有某种熟悉感。他说：

“参加禧年工作的决定并非一时冲动，而是在多年来逐渐成熟的一种启迪的结果。我曾担心这项工作会成为一次旅游的机会，而不是与信仰重新聚合的时刻。相反地，我感受到每个人都被这个经验深深地感动，我个人也是如此。”

对奥斯定来说，与朝圣者及其他义工的互动成了添加“汽油”，“是为滋养希望而充电”。他阐明“与天主相遇的最佳体验就是在这些微小的时刻”。这位阿根廷青年还不知道，当他在青年庆典结束后，于八月初返回家乡时，生活将会是怎样的，但他确定，他将永远带著这样的意识，“面对各种困难，最好的回应是团体的：我们不可忘记大家一起应对挑战的重要性”。

从台湾到罗马学习成为团体

来自台湾的义工喜悦（ Allegra） 也指出这个“经历”具有转化的力量。这位 30 岁的女青年是“共融与释放团体”的成员， 5 月份已经来到意大利北部城市乌尔贝。她成年皈依基督信仰，将这信仰视为脆弱而珍贵的礼物，藉著纯朴的笑容、在给予人安慰的言语中予以守护。她会说中文、英文和意大利文，凭借语言能力她能为数以百计的信徒提供基本的帮助，这也让她体验到禧年是“重新发现灵性幅度和团体意识的一段时期”。她承诺“我将带著这些价值返回台湾”。喜悦表明，一旦回到家乡，她就随时准备好，成为“体验罗马街头和大殿的灵性使者，这是搭建桥梁的必要条件：信仰就是关系、相遇。即使是最短暂的一瞥，也能成为提供服务的召唤”。

