基督徒青年发表精神宣言，重振欧洲的灵魂

圣座新闻室召开新闻发布会，介绍《欧洲基督徒青年宣言》。此倡议的灵感是源于青年们从罗马出发，以耶路撒冷为终点的朝圣计划，旨在重振欧洲基督徒的身份与希望。

（梵蒂冈新闻网）“罗马’25 — 圣雅各伯之路’27 — 耶路撒冷’33”是一项由一群青年发起的朝圣计划，并于7月1日在圣座新闻室举行的新闻发布会上，作为《欧洲基督徒青年宣言》的一部分进行了介绍。

此倡议包含朝圣、福传与治愈，旨在“重振欧洲的灵魂”，即重新点燃那常常失落的希望，正如教宗方济各在《望德不叫人蒙羞》禧年诏书中所写的那样。

因此，参与者们渴望向世界宣告，每个人，特别是在困难与挣扎的时刻，都能够与“美、真理、以及基督的圣爱”重新连结。

作为圣座福音传播部推动的牧灵与福传进程的一部分，同时也为禧年青年庆典做准备，“欧洲基督徒青年”将于2025年8月1日，星期五，在罗马台伯河畔圣母大殿宣读此宣言，为该倡议正式拉开序幕。他们将于2027年继续前往圣地亚哥·德·孔波斯特拉，并于2033年抵达耶路撒冷。

一项与众人对话的运动

在新闻发布会上，圣座新闻室主任布鲁尼（Matteo Bruni）解释说，《基督徒青年宣言》不仅仅是一项“活动”，更是一场运动，旨在与所有欧洲青年谈论他们的信仰，这信仰对于欧洲大陆，有著举足轻重的意义。

西班牙帕伦西亚教区的加西亚迪亚主教（Mikel Garciandia）强调了此“创举”的重要性。他表示，迫切需要将此计划进行推广，并使其最终愿景，即一个真正基督化的欧洲，得以圆满实现。

欧洲主教团委员会秘书长阿米拉蒂神父（Antonio Ammirati）回应教宗方济各的教导，表示“不要只做一名游客，而要穿上朝圣者的凉鞋”，并指出今日的青年身上怀有非凡的希望。

博尔戈诺沃蒙席（Graziano Borgonovo）补充说，朝圣的本质是一种召叫，“我们选择踏上旅程，因为跟随基督并不意味著停滞不前……”。圣地牙哥总主教费尔南德斯（Francisco José Prieto Fernández）则引用了圣若望保禄二世教宗的教导，敦促青年们聆听上主的召叫。

寻求意义与价值的青年

最后，“罗马’25 — 圣地牙哥’27 — 耶路撒冷’33”计划国际委员会的青年代表兼发言人维加斯（Fernando Moscardó Vegas）表示，此宣言完全是年轻一代寻求意义与价值的成果。维加斯说道，“基督是生活的，如果欧洲愿意聆听，便能找回其灵魂”。他引用圣奥斯定的话：“主啊，祢为祢自己而创造了我们，除非在祢内，我们便得不到安息。”他解释说，这份《宣言》的诞生，源自一个新世代对信仰的呼唤，他们勇于追寻更高的价值。

最后，他总结道，此倡议绝不能仅仅被视为一项宣传活动，而应被看作一场先知性与传教性的革命，标志著一种深刻的，具有变革性的，朝向基督的回归。基督徒青年深知，他们有圣母的陪伴，她毫不犹豫地说了“是”。因此，那曾一度成为欧洲象征的“灵性利剑”，再次指向天国，揭示了就如玛利亚的“是”一样，我们也能转向基督，寻回我们生命中丢失的部分。

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