梵蒂冈媒体部门圣伯多禄广场工作站启用：接近禧年朝圣者

圣伯多禄广场贝尼尼廊柱下的工作站7月25日上午正式启用，进行首次实况广播。这个工作站供梵蒂冈电台－梵蒂冈新闻网、罗马观察报等梵蒂冈媒体单位使用。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄广场贝尼尼廊柱下的工作站于7月25日上午8点10分首次进行实况广播，节目名称是「梵蒂冈电台与你们同在」。这个工作站供梵蒂冈电台－梵蒂冈新闻网、罗马观察报等梵蒂冈媒体单位使用，是个相遇的空间和提供多语言讯息的地方。

「圣父教宗之友」的捐献

这个工作站的设置是为了更接近禧年朝圣者，为他们提供信息服务。同时，它也有助于今年9月份更好地讲述真福弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）和阿库蒂斯（Carlo Acutis）的封圣大典。因著梵蒂冈城国政府的授权和「圣父教宗之友」恩人们的经济支持，这项举措得以实现。

望德之火

圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）表示，这个工作站证明了小火花也能点燃望德的大火炬。「在世界如此令人失望的时刻欢庆希望的禧年，本身就是一个强而有力的讯息，即：绝不可丢失希望」。

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