梵蒂冈新的电子商店上线：邮票和钱币配送至全球各地

梵蒂冈城国政府推出新的电子商店，让世界各地的邮票和钱币搜集者及爱好者都能在线上购买梵蒂冈城国的官方商品。在产品制造和材料选择方面，都遵循梵蒂冈城国关于可持续发展和整体生态的承诺，采用保护环境的解决方案。

（梵蒂冈新闻网）梵蒂冈城国政府于7月24日推出有关销售邮票和钱币的新电子商店，网址是www.cfn.va。从现在起，世界各地邮票和钱币的搜集者及爱好者都可以在线上直接购买梵蒂冈城国的官方商品。

目前在该网站上可找到方济各教宗、2025圣年、宗座出缺期和教宗良十四世牧职期间发行的钱币和邮票。整个销售系统已经重新设计，以确保信息更加透明、操作更加容易。在升级换代的过程中，格外关注的焦点之一是环境的可持续性，因此在产品制作和材料选择方面，采用了保护环境的解决方案。从包装到信息通知，每个元素的设计理念都是以减少环境影响为本，优先选择可回收材料，做出负责任的行动。这一切都遵循了梵蒂冈城国关于可持续发展和具体生态转型的承诺。

随著新电子商店的上线，之前没有注册的使用者也能注册账户，让操作更加便利。新的注册程序有助于梵蒂冈在邮票和钱币的销售方面加强对个人信息的保护，并引进实际工具来保障更大的透明度和监管。其目的是让每一个人都能在数字环境得到安全、负责且完全符合更高标准的体验。

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