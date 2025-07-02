圣座国务卿帕罗林枢机：为教会的合一和普世性做见证

6月29日，正在日本访问的圣座国务卿帕罗林枢机与日本主教们共同主持弥撒圣祭，庆祝圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼。

（梵蒂冈新闻网）在当今的背景下，“生活的每个层面：文化、种族、经济利益、政治、社会地位，似乎是分裂的根源，但我们的团结是基督门徒向世界表现出最伟大和真实的见证”，这是圣座国务卿帕罗林枢机在大阪的圣玛利亚主教座堂，与日本主教们一起庆祝圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼弥撒中的讲道所强调的。枢机表示，尽管两位大圣人“在教育和性格上的各异”，但却能活出“一种全新而深刻的兄弟情谊，这是源于他们在基督内的共同身份”。之后，借由他们的宣讲和最终为信仰的见证，“诞生了罗马的初期教会，也就是当今遍布世界天主教团体的母亲教会，同时她在爱德中引导、并在信德中坚固这些团体”。

圣伯多禄和圣保禄

枢机就圣伯多禄所获得的“磐石新身分”，即伯多禄的首席职务指出，此职务应理解为“是一种服务，而非统治”。枢机表示圣保禄是“外邦人的宗徒，他并不夸耀自己，而是赞颂那在他内工作的基督”，保禄的“个人非凡旅程，完全是为了基督的身体教会服务，他为了传福音，奉献了一生”。

两位宗徒代表者合一与普世性

接著，枢机讲道，伯多禄的形象“使人想起信仰的合一”，正是这合一，使教会内的万民“超越自身的特殊性，共同转向那唯一的真天主”。因此，枢机呼吁大家要“要彼此细心守护与圣伯多禄继承人之间合一的恩典”。而保禄则使人想起“教会的普世性，她是一个独一无二的大家庭，我们都是天主的子女”。为此，帕罗林枢机表示他的这次出访，正体现了“教会普世性的生动形象”。

最后，枢机邀请在场的信众，要张开双臂，欢迎到来的外国人，与他们分享这旭日之国“令人惊叹的文化之美和它的丰富性”，作为回报，他们也能为信仰的经验“提供活力与新意”。

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