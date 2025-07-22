圣座国务卿：教宗念出的名字里，蕴含了加沙所有遇难者

圣座国务卿帕罗林枢机向本新闻网谈论加沙惨案：「让我们祈求这场悲剧得以结束。」

（梵蒂冈新闻网）教宗良十四世7月20日在主日三钟经祈祷活动中，念出了三天前在以色列对加沙圣家堂的袭击中三名罹难者的名字，但这些名字里其实蕴含了加沙的「所有受害者」。圣座国务卿帕罗林枢机向本新闻网如此表示。

帕罗林枢机此时正在意大利北部特伦蒂诺大区度假。他于20日主日向本新闻网强调，「圣父教宗今天在三钟经祈祷活动中念及这几天在加沙发生的悲惨事件，并且渴望明确地纪念几名罹难者。显然，这些遇难者的名字里蕴含了加沙悲剧的所有受害者」。

枢机指出，他们「彼此之间绝对毫无区别，人人都遭受了不可接受的暴力，每一个都是必须尽快结束的冲突的受害者。我们将他们放在我们心中，切切实实地在心里感受到他们的临在。为了所有人，为了每一个人，我们向上主祈求和平，而且尤其因著他们的牺牲、他们的流血，也祈愿这场悲剧得以结束」。

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