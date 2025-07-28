中文弥撒：青年禧年庆典欢迎弥撒和闭幕感恩祭

（梵蒂冈新闻网）读者、听众和观众朋友好！专属于青年的禧年庆典将于本周在罗马隆重登场，圣座福音传播部代理部长要为青年主持欢迎弥撒，教宗也将亲自为此主持闭幕感恩祭。本新闻网将中文直播这两件盛事。

欢迎弥撒将于罗马时间7月29日晚上7点在圣伯多禄广场举行，您可以于北京时间30日凌晨12点55分开始参与中文直播的弥撒，网址是：https://www.youtube.com/live/0AjcdJdTWPo。

闭幕感恩祭则将于罗马时间8月3日上午9点在罗马托尔维尔加塔举行，弥撒结束时，教宗将带领众人诵念《三钟经》。您可以从北京时间同一天下午2点55分开始参加这台弥撒，中文直播网址待定。

此外，您也可以通过互联网参与，前往梵蒂冈新闻网的中文页面，查看详情。简体中文网址是：https://www.vaticannews.va/zh；繁体中文网址是：https://www.vaticannews.va/zht。

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