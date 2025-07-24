青年禧年庆典：罗马迎来圣年「最受期待的时刻」

圣座新闻室召开记者会，介绍将于7月28日至8月3日举行的青年禧年庆典，届时来自146个国家的参与者将齐聚在罗马。菲西凯拉总主教表示，将在精神上尤其「拥抱」战争地区。意大利部长会议副秘书长曼托瓦诺：让我们在青年的「重大抉择」上予以帮助。

（梵蒂冈新闻网）罗马即将迎来圣年「最受期待的时刻」，向全世界和惨遭冲突蹂躏的地区敞开，让每个青年都能与同龄人彼此交流，感受到「拥抱」。圣座新闻室7月23日上午召开记者会，介绍将于7月28日至8月3日在罗马举行的青年禧年庆典，圣座福音传播部代理部长、圣座的禧年事务负责人菲西凯拉总主教在记者会上如此表示。

当天出席记者会的还有意大利部长会议副秘书长曼托瓦诺（Alfredo Mantovano）、罗马市长兼意大利政府圣年事务特别专员瓜尔蒂耶里（Roberto Gualtieri）、拉齐奥行政区副主席安杰利利（Roberta Angelilli）女士、罗马省督詹尼尼（Lamberto Giannini），以及民防局局长奇奇利亚诺（Fabio Ciciliano）。

菲西凯拉总主教：青年从146个国家而来

负责禧年事务的圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教解释道，青年的禧年庆典是圣年「最受期待的时刻，因为参与最为踊跃」。朝圣者来自146个国家，六成八从欧洲而来，然后才是其他大洲。总主教特别提到从战争地区而来的青年，例如：黎巴嫩、伊拉克、缅甸、乌克兰、以色列、叙利亚和南苏丹，从而在精神上「拥抱」全世界的青年。

总主教感谢意大利政府「每天投入」活动的筹划，紧接著他说明了日程安排。7月28日周一，首批抵达的朝圣者将有50万人。为了接待他们，动员了270个堂区、400个学校场地、40个校外活动场所、民防局宿舍、体育中心和家庭。当天恰好是数字领域传教员禧年活动开幕日。在青年的饮食休憩方面，设置了20个专门地点，参与者可以领取午餐和晚餐。

「与城市的对话」将于7月29日展开，也就是从周二至周四在罗马多个广场将举办70场活动。8月1日是「忏悔日」，2百名司铎要在罗马市中心的大竞技场（Circo Massimo）听告解。为了应对高温，那里会搭设多个大帐篷，神父则会每隔两个小时轮班一次。

托尔维尔加塔的场地将于8月2日上午9点开门，展开乐团表演和团体活动，直到晚上8点半与教宗良十四世一起举行祈祷守夜礼为止。在这机会上，来自意大利、墨西哥和美国的三名青年会向教宗提出疑问，教宗将分别以意大利语、西班牙语和英语回答。

菲西凯拉总主教也感谢圣座传播部制作了Vatican Vox应用程序，并感谢梵蒂冈电台以8种语言提供翻译和解说。另外，圣座与意大利民防局也撰写了一份手册，里面提供了一切应当知道的指示，好能平安顺利地参加此项活动。

曼托瓦诺：世界青年大聚会的无价之宝

意大利部长会议副秘书长曼托瓦诺在记者会上首先提到，他的子女参加了世界青年节后，「眼睛里绽放光芒」。为了回应这份热情，众人付出心力，让「无价之宝」得以浮现，这宝藏不仅为朝圣者本身，「对于朝圣者要回到的团体而言」，也极其珍贵。对于参与者的生命，尤其是对那些来自冲突地区的青年来说，青年的禧年庆典是「重大抉择」的序曲。

曼托瓦诺接著指出，民防局将出动2千多名志愿者，他们大多是年轻人。这些志愿者将要与拉齐奥行政区的3百组人员和罗马市政府的2百组人员一起接待和协助民众。这并非「偶然的结果」，而是因为渴望「妥善地运用手头资源」，让禧年活动得以「筹备完善、安全进行」。

瓜尔蒂耶里：准备好接待世界

罗马市长瓜尔蒂耶里说：「本市准备好接待世界。」他阐述罗马市为此做的准备工作，强调市政府实现了意大利前所未见的庞大科技装备，其中包括一个500平方米的控制室，以监控朝圣者接待区域，其面积共有52.14万平方米。

为应对炎热酷暑，市政府部署了2760个移动式厕所，2660个饮用水的接水站，以及5百万瓶瓶装水和70个雾化器。市政府尤其侧重医疗面，安排了10个医疗站、43辆救护车和4个「冷静区」，以供那些需要放松呼吸的人使用。

安杰利利女士：令人难忘的盛会

拉齐奥行政区副主席安杰利利女士称青年的禧年庆典是个「令人难忘的盛会」，不仅举目所见的动员总是令人瞠目结舌，它所带来的「情绪影响力」也不遑多让。拉齐奥行政区将款待4千多名志愿者，保障他们的食宿，设置30个带空调的超大型帐篷，5个户外营地厨房。在公共交通方面，预计将有4百个特别班次和60辆专车，地铁A线和C线将会不间断地运行超过21个小时。在医疗方面，拉齐奥行政区将与急救中心（Ares e 118）合作，启动500个救护小组。此外，为了本次活动，一架医疗直升机也会随时待命。

詹尼尼：青年在整座城市里受到保护

罗马省督詹尼尼在记者会上请大家放心：「这场活动没有任何负面的通报。」无论如何，筹备工作正在紧锣地进行。活动期间，托尔维尔加塔场地上空不可使用无人机或类似设备，以确保朝圣者的安全。「所有人都必须经过一系列的安全检查才能进入会场。」而且保护青年的措施也会拓展至罗马市中心各地，尤其是人员密集场所，比如说：车站，以及忏悔礼仪当天的大竞技场。

奇奇利亚诺：协助外国朝圣者

有鉴于朝圣者来自146个国家，意大利民防局局长奇奇利亚诺指出，不得不考虑到「机构中的国际部门」。因此，对青年的接待和协助工作将通过国际关系办公室进行。两千大禧年的经验是一个样板，有助于在几个方面加以改进，尤其是常见的证件遗失和后续的补发。

答记者问环节

在记者的提问下，罗马市长保证，禧年大部分的活动都在尊重环境保护的情况下进行。

关于良十四世将要回答的提问，菲西凯拉总主教指出，青年的问题将触及友谊、未来和希望等主题。这是个「大好机会来广传教宗格外关心的讯息，即：团结与友爱」。至于青年能与教宗互动的时刻，则将是8月2日祈祷守夜礼和隔天的弥撒圣祭。

总主教最后表示，目前已总共有1700万人报名参加禧年活动。

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