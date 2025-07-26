数字领域传教员和天主教网红禧年庆典：路济娅的见证

在即将开启数字领域传教员和天主教网红禧年庆典之际，一位意大利青年向梵蒂冈新闻网讲述她自己的故事。

（梵蒂冈新闻网）“我叫路济娅，今年 20 岁，来自雷焦·埃米利亚（Reggio Emilia）。我现在上大学一年级，在帕尔玛读生物学。虽然如此，实际上我有点想转变我的路向，正在些许评估各种选择。我参加堂区的活动，是个要理教员。”

这是路济娅·韦基（Lucia Vecchi） 在梵蒂冈新闻网意大利文的禧年系列广播节目中作的自我介绍。与今日许多青年的故事相似，她的故事很好地描述了 7 月 28 日星期一开启的数字领域传教员和天主教网红禧年庆典的精神。路济娅是意大利主教团选出的《发光分享》100 名青年之一，这是一项针对18-35 岁青年的计划，帮助他们成为数字世界福传内容的创作人。

不是“模型”，而是人

得知意大利主教团的这项计划后，这位女青年将她的申请表格与在梅久戈耶（Medjugorje） 拍摄的视频一起寄出。那个视频是她在梅久戈耶参加了一年一度的青年节时拍的，全世界的青年参与了这个节日，就如里斯本世青节的场面一样。路济娅从那里回到家时，“心中的喜乐极其美好”。她被选中后，在米兰接受了一门课程的训练，学习“好好传播善”，这对她来说，就是要展现真实面貌。

“我看到我的图享描述，全都是各种模型，我也把自己放在橱窗里，仿佛我必须展现生命中一个完美的部份。相反地，我们需要移除这些模式，有勇气展现自己的原本面貌，展现或是自己的生活，或是不一样的美好，一种更自由的爱，也许是一种爱，它源自我爱你原本的样子，而不是因为你做了什么。”

心底的欢乐

在禧年广播节目中，路济娅在社交网路上的才华与发现更坚实的信仰交织在一起。这一切都源自于17岁时的一次个人受到的挫折。习惯使然，她知道祈祷可能会帮助她，但对她而言，去祈祷场所和参加各种活动只是例行公事。她说，“我走出圣堂，就把上主留在那里”。上主能够等待。路济娅经历了一些信仰旅程：走过法兰契杰纳（Francigena）朝圣之旅、在拉瓦尼亚尼（Don Alberto Ravagnani）神父管理的堂区待过一段时间，这位神父在疫情期间成了网红，至今继续在网上致力于青年培育课程，很受欢迎。还有梅久戈耶的经历，以及在梵蒂冈举行的希望的朝圣者活动。路济娅明白，上主就在她身旁。

“这是我第一次感受到真正被爱，这爱不是因为我的表现，而是因为我内心的真情。我记得那注视我的眼神，我哭了，但不是因悲伤，只是感到慰藉、释放，以及将许多事情放在一起，也许是我几个月来憋在心中的一切。我将这些事放在上主面前，意识到在我面前还有另一位。我记得我出发时带著许多恐惧、焦虑、担忧，消耗我自己的内心不美满，回到家时我则因喜乐而哭泣，我极为喜乐，这发自心底的喜乐至今一直伴随著我。”

被接纳的爱

这份喜乐是在一段信仰深化旅程中激起的希望，是一种对上主有更深的认识。

“我希望做个快乐的人。蒙受了爱就需要这么做，因为爱促使你开始去寻求。我在爱中认识了天主，但我先得到了爱、得到接纳、拥抱和注目。”

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