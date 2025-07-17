圣座代表在联合国强调：健康与教育以人为本，而非意识形态

圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰总主教在可持续发展高级别政治论坛的两场会议中发言，呼吁采取“综合政策”促进性别平等与妇女赋权。

（梵蒂冈新闻网）实现全民健康与福祉、推动性别平等与妇女赋权，是《2030年可持续发展议程》的两项核心目标。圣座指出，达成这些目标需采取以人为本、以关系为中心的策略，而非单纯依赖意识形态的议程。圣座常驻联合国纽约总部观察员卡恰（Gabriele Caccia）总主教于7月14日和15日在纽约联合国总部举行的可持续发展高级别政治论坛中表达了上述观点。

健康权

在关于“健康权”的发言中，卡恰总主教强调：“健康不仅仅是没有疾病，而是一种在身体、心理、社会、灵性与情感上的整体福祉状态。”他指出，健康是“人类全面发展的重要组成部分”。然而，卡恰总主教也坦言，实现可持续发展目标第3项的进展仍不平衡：“数以百万计的人仍无法获得基本医疗服务”，孕产妇死亡率居高不下，许多与心理健康相关的痛苦“仍被忽视”。

面对这一挑战，总主教呼吁实施“综合政策”，承认健康与其他发展目标之间的相互关联，例如消除贫困、营养、教育、洁净水与卫生、发展资金支持等。他特别强调，健康权应优先保障“人类家庭中最脆弱的成员，如胎儿、儿童、长者、残障者、移民，以及生活在冲突地区的人们”。

家庭是人际关系的发源地

在第二次发言中，卡恰总主教引用圣座教义部近期发表的文件《无限尊严》（Dignitas infinita），论及人类尊严的平等性和“不可剥夺性”。他指出，仅仅在形式上承认平等是不够的，真正的性别平等需要“促进女性全面发展的条件”，包括接受优质教育、医疗保障、适宜的工作和参与公共生活。

卡恰总主教特别警惕不要以个人主义和功利主义的眼光看待女性角色：他强调“女性不应被沦为经济或政治议程的工具。”他呼吁珍视“男女之间的互补性”，并承认“家庭是人际关系的发源地”。

因此，卡恰总主教总结道，性别政策应“支持并保护家庭、母性与夫妇的责任”，同时推进真正的平等。

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