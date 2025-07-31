圣座与阿塞拜疆签署关于宗教交谈的协议

圣座与阿塞拜疆在梵蒂冈签署了一份关于各宗教信仰之间关系的备忘录，以促进教会与该国之间的合作。圣座宗教交谈部部长：教宗良祈愿，我们「友好的双边关系」能更加促进「真理、正义与和平」。

（梵蒂冈新闻网）圣座与阿塞拜疆共和国7月28日上午在梵蒂冈签署了一份关于跨宗教交谈的协议。圣座宗教交谈部部长科瓦卡德（George Koovakad）在签约仪式上向在场的阿塞拜疆高层表示问候，称这协议是个「清晰的记号」，表现出双方「共同渴望继续携手工作，为作为信徒和公民的每一个人提供全面的培育」。

历任教宗的鼓励

科瓦卡德枢机指出，「近几十年来，圣座与阿塞拜疆展现出发展和加强其关系的共同心愿」，并且在圣若望保禄二世等历任教宗的鼓励下迈出了一系列的步伐。这份新的备忘录基础在于2011年4月圣座与阿塞拜疆所签署的双边协议。除了巩固双边关系，以及让教会能在该国从事使命以外，2011年的协议「在促进宗教自由的原则上也是一项宝贵的工具」，内文表达了「对宗教少数群体的尊重，以及基督徒和穆斯林的和睦共处之道」。

和平的动力

圣座宗教交谈部部长向阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）和该国领导人马马多夫（Ramin Mammadov）表示感谢。他感谢该国「通过并支持这份重要的备忘录」，并赞扬高加索穆斯林事务局主席阿拉·沙库尔·帕沙扎德（Sheikh ul-Islam Allahshukur Pashazade）的持续努力，称他「支持了巴库新的天主堂的建设工程」。

枢机最后引用教宗良十四世在宗座牧职之初接见外交使团的讲话，祝愿圣座与阿塞拜疆「努力为全人类促进『真理、正义与和平』，与此同时，友好的双边关系能得到新的动力，以便向前迈进并得到加强」。

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