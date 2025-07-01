教会团体讲述的希望的故事：天主的爱将恶转化为善

教会运动、协会和新兴团体在庆祝他们的禧年庆典活动中，与教宗良十四世一起守夜祈祷。此前，属于不同团体的四个见证都表明，是教会和团体增进了他们的信仰。

（梵蒂冈新闻网）希望的声音，见证天主爱的力量，即使在最绝望的情况下，也能将恶转化为善，这些都是藉著教会、教会运动团体，以及天主教协会给予的支持。教会运动、协会和新兴团体在圣伯多禄广场举行了禧年庆典，并与教宗良十四世会面。在圣神降临节守夜祈祷开始之前，四个信仰生活见证的故事先为这个庆典作了热身运动。

在圣伯多禄大殿前的石阶上，默祷、歌曲和教宗与教会运动的相遇，从圣地到刚果和战火中的乌克兰，以及那些遭受暴力和克胜毒瘾的经历的视频-纪录片，轮流在麦克风前播放。从下午4点开始，广场上数以万计的信众在两个小时的歌唱后，聆听了这些见证。

在场带领活动的运动团体中，有玛利亚青年会、堂区小组、圣艾智德团体、公教进行会、祈祷福传会、神恩复兴运动、新视野协会、绿新青国际乐队、新慕道团体、圣神内更新团体，以及共融与释放团体。

胡萨姆， 共融与释放团体的医生: 在基督内合一

胡萨姆·阿布·西尼（Hussam Abu Sini） 是一位阿拉伯人肿瘤科医生，在纳匝肋出生，目前与意大利籍的妻子加辣（Chiara）和两个孩子住在以色列的海法，他的信德是在共融与释放团体中增长的。胡萨姆在意大利都灵读书，在那里认识了这个运动，从中学到“享受生命”和度信仰生活。

在回答记者“在教会内有希望吗？”这个问题时，他讲述了自己近两年的生活，这个经历以 2023 年 10 月 7 日爆发的战争为标志。他和家人参加了团体活动并一起度假，尽管心有忧虑和危险的存在，火箭炮坠落的地点距离那里只有 300米，他们还是选择与团体一起留下来祈祷。胡萨姆强调：“我们懂得，团结起来就是众人从同一个角度看问题”，于是就有了“我们是一体“的座右铭。我们在耶稣基督内是一个，“祂爱我们，祂就是我们的希望”。

在圣地的基督徒要让人看到耶稣的临在

胡撒姆感谢教会的引领，尤其感谢皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）宗主教，他“鼓励我们不要躲藏起来，即使在战争中也要见证基督的创新”。尽管局势脆弱，他决定留在圣地，因为，“我们在这里并非因为历史上的权利，而是为了一项使命：让人看到基督的临在并能与祂相遇。但单靠我们自己是做不到的：我们需要教会、友谊和团体” 。

他继续讲述说，他在陪伴一位末期病人走向死亡的过程中，认识到自己作为肿瘤科医生的工作也有一个使命。虽然这个病人很痛苦，但他在与医生的交流中找到了安慰。胡撒姆最后表示：“这个病人对我说：‘谢谢，因为我学会以另一种方式看待疾病。”

新视野协会的尼各老：从吸毒成瘾到组成家庭

“基督的事件”是第二个见证，即新视野协会的尼各老·博里基（Nicola Boricchi）的见证。他在暴力、虐待和抛弃的环境中长大，今天却成了一个“喜乐的小人物”，依照新视野运动的神恩生活。尼各老年幼被父母抛弃，他与祖母一起生活，但孤独的生活让他以“酒精、大麻和药丸”来逃避现实。年仅 14 岁，他就吸食了第一口海洛因，成为街头混混，迷失在街头、娱乐场所和社交中心，拼命寻找爱情，对天主感到愤怒。一个偶然的机会让他看到了希望，看到“巧遇的天主”：他与新视野团体相遇，来到蒙特瓦尔基（Montevarchi）城。

“天主的爱融化了我心中的冰寒”

尼各老受到了欢迎。他告诉我们：“我第一次体验到真正无条件的爱，这种爱不判断我，只是接纳我。”就这样，透过灵性疗法，尼各老开始了一段认识自己的行程，他“和许多其他有不同瘾癖的年轻人一起，依照福音的教导，心灵得以治愈”。经过了多次的复发和康复过程，尼各老重新发现了信仰，重建了自己的身份认同，也找到了爱。他祈求天主让他能组成一个家庭，之后在他生日那天，他认识了钦齐娅（Cinzia），这个女孩后来成了他的妻子。如今尼各老是两个孩子的父亲。他说，“我的生命看似再也没有希望，但天主的爱融化了我心中的冰寒。现在，我活著是为了奉献我所接受的那真实的爱”。身为企业家，尼各老现在也尽量提供工作的机会，尤其为那些找工作有困难的人提供工作，例如移民、服过刑的人和前吸毒者，就像他过去那样的人。

圣艾智德团体的阿琳：在刚果的青年与长者的联盟

刚果民主共和国饱受三十多年的冲突蹂躏，在这悲惨的情况下，一个希望的标记正是圣艾智德团体的青年作出的承诺。阿琳·米纳尼（Aline Minani）用法文叙述道，他们在戈马建立了“与长者的联盟”。这些长者与穷人都是战争的首批受害者。“许多长者独自生活，凭运气寻找藏身之处。他们害怕外出，冒著饿死的危险。没有人会惦念他们”。

但正是在这令人恐惧的时刻，“活出福音才能得救”。于是，圣艾智德团体的青年，“在这个人人视他人为敌的城市里”，选择探访长者、保护最贫穷的人，以及无家可归的人和流落街头的儿童。阿琳解释说，这样可“避免我们因为恐惧而发疯，因为这能让我们摆脱对自身生存的持续焦虑”。这个联盟“重新燃起和平的希望”。

弗洛里贝尔荣列真福品，他是“众青年希望的灯塔”

阿琳提到弗洛里贝尔（Floribert Bwana Chui） 的见证，他是圣艾智德团体的一位青年成员，2007 年以福音的名义拒绝海关的贿赂，不让会危害民众的劣质食品进入国门，因此被杀害。他于6月15日获册封为真福，他的榜样是“刚果、非洲和全世界所有青年的希望明灯”。阿琳在结语中祈求和平的恩赐，并祈求“圣神继续激发爱的力量，这爱比任何分裂和冲突都更强而有力”。

伯多禄和贝戈尼亚：在乌克兰的新慕道团体

最后，新慕道团的一对西班牙夫妇作了见证。他们是伯多禄·桑切斯·塞斯（Pedro Sánchez Sáez）和玛利亚·贝戈尼亚·巴列斯特尔·萨帕塔（María Begoña Ballester Zapata），结婚已有30年，育有12个孩子，其中两个现在是修生。这对夫妇还有4个孙儿，他们讲述了全家人在乌克兰基辅传教的经验。

伯多禄和贝戈尼亚从小加入了新慕道团体，在信仰的环境中成长。2006年，在瓦伦西亚由本笃十六世主持的家庭大会中，他们对在世界各地宣扬天主之爱的召叫表达了“是”的意愿。2010 年，他们被派往顿巴斯的顿涅茨克；两年后，他们又被调往乌克兰的首都，尽管那里目前仍处在冲突中，他们还是留下了。

“即使我们夫妇俩遇到困难，上主也一直支持我们”

伯多禄以前是泥瓦匠，贝戈尼亚是西班牙语语言学家，他们描述了年轻时的叛逆，以及后来的婚姻危机和受考验的时刻。他们说，“我们甚至想过分居，但上主透过圣事和团体一直给予我们支持”。他们解释说，他们的家庭人数众多，这并不是人的计划的结果，而是忠心服从教会的结果。

他们表示：“我们并不想要很多孩子，但天主赐给我们这份财富，让我们团结在一起。”作为传教士，他们愿意宣扬天主的爱，“天主如此疯狂地爱我们，祂能重建任何一个婚姻，就如祂所眷顾我们的那样”。伯多禄和贝戈尼亚的子女也与他们一起在乌克兰生活，一起履行传教使命，即使处在战争的危险中。这对夫妇最后表示，他们在那里帮助那些“需要天主圣言、爱与希望”的人。“在困苦中，我们体验到祂的平安，每天都看到天主是忠信的”。

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