梵卫局为应对人口出生率危机提供合作

梵蒂冈城国卫生局与生命和出生率观察站相互合作，应对当前迫切需要，提出将出生率视为集体资源的崭新观点，以此应对意大利人口出生率危机。

（梵蒂冈新闻网）生命和出生率观察站（Osservatorio della Vita e della Natalità）与梵蒂冈城国卫生局（FAS）制定了一项未来几个月的工作计划。前者是意大利的一个技术科学机构，最近才成立。根据一份公告，计划的优先项目包括：加强对家庭的经济支持措施；扩大为幼儿及父母育儿服务网络；为年轻夫妇和多子家庭提供可负担的住房政策，以及开展文化宣传活动，使出生率重新成为公共讨论的中心问题。

事实上，意大利国家统计局（Istat）指出，意大利目前面临的主要问题之一是人口持续下滑，这对社会、经济与文化的稳定构成威胁。根据统计，2024年全国出生人口仅有37万，较前一年下降2.6%，再创历史新低。与此同时，人口老龄化的速度也在加快。

生命和出生率观察站成员、梵蒂冈城国卫生局局长米斯托（Luigi Mistò）蒙席在公告中指出：“有必要推动一种关于出生率的全新观念，不应将其视为私人或紧急现象，而应视为一项集体资源，并通过公共政策和观念的深刻转变来加以保护和珍惜。面对如此深刻的人口危机，我们不能成为被动的旁观者。”观察站主席波塞马托（Donatella Possemato）补充道：“我们必须推广一种新的生命和育儿文化，将其建立在承认母性和父性为公共福祉的基础上。与梵蒂冈卫生局的合作是珍贵的，因为我们都将人视为绝对的价值，将家庭视为社会的基本单位。”这两个机构的合作发展是基于目标与愿景上的高度一致，旨在让“成为父母”重新成为一项可能、可持续且令人向往的选择。

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