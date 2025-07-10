斯洛伐克兹维尔山圣母朝圣地获准公开敬礼

圣座教义部近日覆函普雷绍夫的天主教东方礼总主教：给予位于斯洛伐克兹维尔山的圣母朝圣地公开敬礼的许可。

（梵蒂冈新闻网）圣座教义部部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机近日覆函普雷绍夫（Prešov）的天主教东方礼马克西姆（Jonáš Jozef Maxim）总主教，对位于斯洛伐克兹维尔山（Monte Zvir）上的利特马诺瓦（Litmanová）圣母朝圣地表示态度：“确认没有任何阻碍的决定。”

在覆函中，圣座教义部重申，“确认没有任何阻碍（nihil obstat）”的指示，不应被理解为“对这个现象的超自然性做出界定”，而是“允许批准公开的敬礼活动，并告知信友：若他们愿意，可以安心地参与敬礼，而无需担心信仰上的风险”。

据称，圣母玛利亚曾于1990年至1995年间，在斯洛伐克北部山区，距离一个天主教东方礼的利特马诺瓦小村庄三公里处显现，当时共有三名儿童经历了显现奇迹。圣母在显现中自称为“至洁无染原罪”。

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