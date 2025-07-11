余兴植枢机：幸福的司铎是福音的最好宣讲者

在禧年司铎庆典举行之际，圣座圣职部部长余兴植枢机接受梵蒂冈新闻网采访。关于圣召危机，枢机指出，“真正的问题不在于缺乏圣召，而在于我们见证的品质。从这里做起，一切才能重新起步”。他也谈到当天韩国的“全国和解祈祷日”，“作为韩国的天主教会，我们坚信对话、和解及愈合的道路必须不停地走下去”。

（梵蒂冈新闻网）“幸福的司铎 ，我称你们为朋友”（若十五15）：这是6 月 26 日星期四下午在罗马和解大道音乐厅举行的国际会议的主题，作为司铎的禧年庆典的一项内容，教宗良十四世也亲临现场。筹办这场会议的圣座圣职部部长余兴植（Lazzaro You Heung-sik）枢机告诉梵蒂冈媒体：

“举办这场会议源自一个深切的渴望，就是重新将司铎生活和职务的喜乐与美好放在中心位置。这不仅是一个培育的时刻，更是一个真正的教会、同道偕行和兄弟友爱的经验。我们愿意重申，幸福的司铎是福音的最好宣讲者，因为他们用自己的生活见证了跟随基督的美好。这次会议主题取自福音的这句话，即与耶稣的友谊正是帮助我们重新发现圣召的深刻意义，并怀著感恩和热忱活出这一职务的关键。幸福的司铎不是一个口号，而是一项邀请，以十足、感恩和福传的热忱活出这项职务。司铎的真正喜乐来自与基督的友谊，同时也来自司铎与主教、司铎之间，以及司铎与信友的友爱共融，这种喜乐触动人心，使天主子民的希望重生。”

来自世界不同国家的见证人出席会议，您可以提供一些关于参与者的大概情况吗？

我们对收到的回应感到非常满意。来自各大洲的 1,700 多人参加了会议。我们特别注意到拉丁美洲、非洲和亚洲的踊跃参与，欧洲和北美的情况也如此。这提醒我们，教会确实是公教会，即具有普世性，司铎们尽管在文化和牧灵方面有差异，但却有同样的挑战、同样的喜乐、同样的召叫，成为天主子民希望的标记。这的确是一个友爱的教会体验，司铎们有著同样的忠贞与不断更新的愿望。

会议的特色之一是介绍圣召牧灵工作和初期培育的“良好实践”。有哪些具体的例子可以分享？

我们谈到已在不同国家取得成果的经验。举例来说，关注人的整体培育，从人的各个层面，特别是情感层面著手；修道院采用参与的方式，注重候选人对培育的共同责任；让牧灵和传教经验来考验他们所感受的召叫；最后，也是不可忽略的，即培育者的准备工作，使他们能够胜任这项任务。在圣召牧灵工作上，则应从聆听开始，这很重要。换句话说，年轻人在得到引导之前，希望被聆听。这对有创意的共处和工作形式会有很大帮助。在这方面，墨西哥、意大利、阿根廷和爱尔兰的见证提供具体的构想，可在其他情况下复制和参考。

最令人期待的时刻当然是教宗良十四世的出席。这次会议与教宗分享了什么？

这是一个恩宠的时刻。司铎们聆听了伯多禄继承人的声音，他鼓励他们、支持他们，并与他们分享一个更福音化教会的希望。教宗知道这次会议的重点是分享“良好实践”，他对此非常满意。他很清楚今日司铎所面对的挑战，最近几个星期，他已多次表明他是多么希望与他们同行。他在圣神的光照下，秉持自由和真理，为我们提供了他的想法和见证。

人们常说圣召危机，西方尤其如此。然而，年轻人显示出对意义的真正渴求。今天教会的圣召情况如何？

诚然，一些国家的数字告诉我们圣召有所下降。但我们不能将一切简化为统计数字。现实情况是更深层的。即使在世俗化的环境中，许多年轻人也会感受到他们对真实性，一种奉献生活的渴求。当他们遇到可信、快乐、言行一致的司铎时，他们的心就会敞开。年轻人会追随那些用生命侍奉基督的人，这些人向他人见证服事基督是最美的事。真正的问题不在于缺乏“召叫”，而在于我们见证的品质。从这里做起，一切才能重新起步。

这次会议是在修生、司铎及主教的特别“禧年”的背景下举行。在这个“希望的朝圣者”圣年，司铎在今天的渴求、期待和希望是什么？

司铎寻求途径，使他们的生命不断更新，即使在困难的环境中也能结果实。他们直觉到，重要的是不断地回到他们圣召的源头，找回最初 “是”的喜乐。他们感到需要接受培育，好能帮助他们在一个深刻改变的社会中履行职务；他们需要在考验时获得支持，渴望体验兄弟友爱的关系。尤其是，他们要求不被遗弃而孤立无助。禧年是一个恩宠的时刻，一个满怀信心展望未来的大好时机：司铎与执事及主教，在世界的每一个角落，都是真正的“希望的朝圣者”，因为他们每天都在默默地、忠诚地，继续把基督带给人群。作为教会，我们的任务是以感恩和兄弟友爱的心情关怀他们。

最后一个省思，是关于韩国教会在这一天举行“全国和解祈祷日”，这是主教们于1965年为纪念1950年6月25日南北韩战争开始的日子而设立的。您的祈愿是什么？

1950 年 6 月 25 日是一个深深烙印在韩国人民历史上的日子。那一天，开始了一场战争，造成巨大的痛苦、家庭分离和至今仍未完全愈合的伤口。在今早的弥撒中，我特别为南北半岛统一的意向祈祷。这也是因为在南北战争中，我失去了我的父亲。今天，当我们纪念那悲惨的事件时，我们不想只局限于一种简单的历史纪念。相反地，我们希望记住我们的人民所经历的痛苦，同时也不忘那在如此的黑暗中坚持下来的尊严与希望。在这一天，韩国的天主教信徒团聚在一起，为战争的受害者祈祷，并以诚挚的心祈求天主使未来世代生活在一个没有冲突的朝鲜半岛上。战争在南北双方都留下了深深的伤痕，即使到了今天，我们的半岛仍未实现全面而持久的和平。尽管出现了一些迹象：南韩的新领导阶层已停止传送敌视北韩的讯息，这些讯息曾经透过扬声器在沿著边界广播。我希望国际上的重大主角将目光转向半岛统一。作为在韩国的天主教会，我们遵照教宗的教导，坚信对话、和解及愈合的道路必须不停地走下去。我们不仅要祈祷，也要与我们的兄弟姊妹一起，在各民族和各国之间建立和平与团结的文化。天主的和平不只是没有战争，而是秉持福音的思维，结出正义、友爱和共同生活的果实。

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