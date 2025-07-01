涅梅特枢机：军备竞赛的巨额开支令人痛心，这并非解决之道

欧洲主教团委员会觐见教宗以确认该机构的行动方针。涅梅特枢机会后接受采访表示，他从青年身上看到了信仰的复苏，也表达了对战争的忧虑。“欧洲正处于分裂状态，其弱点在于缺乏真正的合作。如果我们只停留在经济层面上的欧洲，最终将走向终结。我们缺少本应连接众人的基本价值观与共同愿景。”

（梵蒂冈新闻网）福传、合一与和平，这是6月28日教宗良十四世与欧洲主教团委员会（CCEE）代表团在梵蒂冈会晤时所探讨的核心主题。欧洲主教团委员会副主席圣言会士涅梅特（Ladislav Niemet）枢机向梵蒂冈媒体表示，这是一次充满家庭氛围的会晤，教宗鼓励他们在当今这个“如此不安”的世界中，继续走对话与亲民的道路。

欧洲的信仰正在复苏

“这次交谈非常有益，教宗的言语具体而中肯。”涅梅特枢机如此表示。作为欧洲主教团的代表，他接受教宗的邀请，要“竭尽所能，使欧洲的共处更加友好和人性化，尤其在当前这场夺走无数生命的战争背景下。”他引述教宗的话强调，物质可以重建，但人的生命一旦失去，就无法挽回。

在欧洲这片土地上，天主教、新教和东正教三大基督宗派并存的特殊性，使得推动宗教对话成为一项重要挑战。在此背景下，涅梅特枢机特别向伯多禄继承人表示，在疫情之后，尤其是在青年群体中，宗教意识有了明显的复苏。这种认知来源于这位圣言会会士的多次牧灵访问经验。他目睹了一种与世俗化相反的现象，尤其是在西欧和东正教国家。

基督信仰不是狂热主义

涅梅特枢机指出，重振欧洲的基督信仰根源，避免筑起高墙和民族主义倾向，是当下的另一项挑战。“我们需要新的方法。今天我们必须在欧洲更主动地面对数字世界，培养我们的意见领袖，并让我们的教会为世人所知，以避免基督教原教旨主义的滋生。”他明确指出：“这种极端倾向源于美国，而这并非基督信仰的真正面貌。基督信仰不是靠狂热发展起来的。”

军备竞赛不是出路

涅梅特枢机还评论了教宗良十四世近期在东方教会援助机构（ROACO）演讲中对军备竞赛虚假宣传的警告：“这些深刻的言论我完全赞同。如今蔓延著一种错误观念，认为没有军备我们就无法生存，认为扩军是和平的唯一解决方案。这不是真的。我们从近年的战争，甚至那些鲜有人提及的冲突中，都可以看到真相。”

欧洲政治更需合作精神

关于欧洲在处理国际危机方面显得无力的批评声音，他表示：“欧洲是分裂的，它的弱点在于缺乏真正的合作，缺乏真正的共同理念。如果我们只停留在经济层面上的欧洲，最终将走向终结。我们缺少本应连接众人的基本价值观与共同愿景。如果欧洲过得好，全世界都会过得更好，因为欧洲至今仍是世界上美好的一部分。我认为，政治家之间需要更多合作，但必须真正诚实地进行对话，而不是只寻找他人的弱点。”

他最后提及饱受战火蹂躏的中东：“那是全人类的一道巨大创伤。我完全支持圣座的立场：若不能实现两国并存，就永远无法真正解决问题。正如1948年以色列建国一样，今天我们也必须为巴勒斯坦人民划定一片属于他们的土地。这正是当前缺失的关键。”

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