切尔尼枢机期勉海员：在敌对国家之间做和平的先知与桥梁

在今年度的海洋主日文告中，圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机敦促教会，切莫对海洋领域的工作者转面不顾，尤其是在这禧年期间。

（梵蒂冈新闻网）但愿所有在海上工作的人都知道教会关心他们：他们在争取正义、尊严和喜乐的过程中并不孤单。圣座促进人类整体发展部部长切尔尼枢机在2025年的海洋主日文告中如此表示。本届海洋主日将于7月13日举行。

切尔尼枢机在文告中邀请众人不忘这些在海上工作的人。「他们人生的大部分时间远离自己的家人和团体，却为万民的经济和发展提供重要至极的服务」。在禧年的背景下，这关切格外具有现实意义，因为禧年「敦促我们悔改：打破锁链、宽免债务、重新分配资源、在平安中彼此相遇。这些举动使人重燃希望」。为此，枢机敦促海上工作者活出这份希望，做「和平的先知」，搭建「桥梁」，「即使是在有敌意的国家之间也不例外」。

这位部长枢机指出，需要承认海上工作者是「希望的朝圣者」，因为他们还没意识到这一点时，「就已经落实了每个人、每个民族或每个宗教信仰的盼望，也就是通过劳动、交流和相遇，活出有尊严的生活」。正如圣经记载的许多先祖那样，在海上工作的人「有启程的需求和胆量」，他们正在进行「生命的旅途」，什么也夺不去他们的尊严。

「我们来自同一个家又回到同一个家」，即天乡。那里「无边无际，既没有海关，也没有那些制造分裂和不义的特权」。圣座促进人类整体发展部部长最后鼓励所有「在海上工作的基督徒和他们属于其他不同宗教信仰与文化的同事」做「希望的朝圣者」，与各自的家庭和团体维系关系，以「勇敢且有建设性」的方式「回应社会和环境的不义」。

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