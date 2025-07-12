穷人的教育者圣母昆仲会会士梅修士荣列真福品

圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机本月12日在西班牙巴塞罗那主持弥撒，册封1909年在西班牙殉道的圣母昆仲会会士梅为真福。

（梵蒂冈新闻网）“要去新区，就需要准备好献出生命。”这位于7月12日荣列真福品的圣母昆仲会会士莱卡里昂·梅（Lycarion May）生前如此说道。册封真福大典弥撒在西班牙巴塞罗那圣方济各·撒肋爵堂举行，由圣座封圣部部长塞梅拉罗枢机主持。

新真福梅所说的“新区”是加泰罗尼亚城中的一个贫困社区，那里住著贫穷和弱势家庭，莱卡里昂·梅便以教育者的身分在那里服务。梅修士于1870年7月在瑞士出生，18岁时入圣母昆仲会，后来被派往加泰罗尼亚马塔罗，1893年8月15日宣发永愿后派往赫罗纳，在昆仲会会士于西班牙开办的第一所学校工作。

梅修士在巴斯克地区负责一所幼儿园的一段时期后，被召回巴塞罗那，在新区创立并管理一所学校。当地爆发了一场民众起义，反对西班牙政府颁布的强制征兵令。这导致圣堂、会院和天主教教育机构遭抢夺和烧毁。1909年7月26日至27日夜间，圣母昆仲会管理的校舍被焚烧。27日早晨，会士们遭到枪击，梅修士中弹身亡。

梅修士的列圣品申请人比利亚雷亚尔（Guillermo José Villarreal Cavazos）修士向梵蒂冈媒体解释道，“莱卡里昂修士在一个充满冲突的环境中殉道，那个世界与今天的情况很相似，充满了冲突和战争”。

比利亚雷亚尔修士说，梅修士的精神遗产可总结为三点：首先，“他善度自己的圣召生活，强调弟兄友爱是一种普世的召叫，将自己作为众人的弟兄。其次，他是一位非常接近学生的教育者，表明福音不仅是通过讲道或传授训导，也应以关怀、交流和尊重来实现。最后是跨文化性：梅修士是瑞士人，但他一生在西班牙度过。他的生活促使我们要在跨文化的环境中生活，增进理解、修和与和平”。

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