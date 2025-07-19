卡洛·阿库蒂斯：信德的见证人

圣座封圣部神学顾问、耶稣会士埃尔贝蒂撰文，论及卡洛·阿库蒂斯的几个独特之处。这位少年将于9月7日荣列圣品。

（梵蒂冈新闻网）卡洛·阿库蒂斯（Carlo Acutis）与皮耶·乔治·弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）一起将于9月7日列入圣品。阿库蒂斯生前是耶稣会管理的米兰良十三世学校的学生，对他生平深有研究的圣座封圣部神学顾问、耶稣会士埃尔贝蒂（Arturo Elberti）神父近日撰文，论及这位年轻的准圣人的几个独特之处。

神父首先提到，卡洛生前与一位信息工程学的学生共同管理所属堂区的网站，与此同时也为学校的义工服务设计了新网站。那么，他与自己同龄人的不同之处是什么？神父指出，在卡洛的生命中，他很早就发现了一个独特的人物：耶稣基督。随著年龄的增长，他深深地爱上了耶稣。

从幼年起，与上主的相遇改变了阿库蒂斯的生命。他感到耶稣是朋友、老师、救世者，以及自己存在的理由。在他的日常生活中若没有耶稣，卡诺就无法了解自己，以及自己的朋友。在神师们的引导下，卡洛将自己的生命建于两大支柱：圣体和圣母。

自孩童时代起，卡洛的生活就完全投入感恩圣事，不仅爱慕、朝拜耶稣的圣体圣血，也全然接纳其中的奉献和牺牲的层面，在他患病的最后时期尤其如此。他每天参与感恩祭、长时间在圣体龛前默默祈祷。正如他对自己的神师所说的那样：“从圣体奥迹中，我学习理解上主对每个人的无限大爱。”

卡洛生命中的另一个支柱是圣母玛利亚。在他短短的一生中，多次将自己奉献于圣母，在需要的时刻向她求助，坚信圣母不会拒绝任何祈求。卡洛每天诵念玫瑰经，在相识的人中传播对圣母的敬礼。

2006 年 10 月初，卡洛病倒了，起初被诊断为单纯的感冒，后来更确切地诊断为非常严重的M3型白血病，无法治愈。他住进了医院。即使在病情最严重的时刻，卡洛仍然保持平静和快活，知道自己不久后就会与天主相遇，并以他的言行感化身边的人。他领了病人傅油圣事和临终圣体。2006 年 10 月 12 日早上 6 时 45 分，卡洛与世长辞，年仅15岁。

将这位基督徒少年列入圣品引起了很大关注和期待，但也有人提出不同的意见。将卡洛·阿库蒂斯封圣是方济各教宗的强烈意愿，旨在向世人表明，今日的基督徒青年也能以言行一致的方式活出福音，与圣体圣事建立关系。卡洛·阿库蒂斯在灵性和使徒方面的多样性应得到了解。他不仅参与感恩祭和朝拜圣体，也晓得汲取力量，为福音作见证，这正是这个少年生活的核心。

如同玛利亚·葛莱蒂（Maria Goretti）、皮耶·乔治·弗拉萨蒂那样，他们中没有一个是神学家，但这些青年懂得在与感恩圣事和童贞玛利亚的关系中汲取力量，见证他们的信仰。少年卡洛·阿库蒂斯也将加入他们的行列。

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