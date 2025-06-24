罗马城外圣老楞佐大殿举行和平祈祷守夜礼

为响应教宗良十四世在三钟经祈祷活动中有关和平的呼吁，罗马教区将于6月26日晚上8点半在城外圣老楞佐大殿举行一个小时的朝拜圣体守夜礼。本次守夜礼由教宗罗马教区代理主教雷纳枢机主持。

（梵蒂冈新闻网）在当前紧张局势和暴力加剧的时刻，罗马教区将于6月26日晚上8点半在城外圣老楞佐大殿举行一场为祈求和平的祈祷守夜礼。本次守夜礼旨在响应教宗在6月23日的三钟经祈祷活动中有关和平的呼吁。罗马教区珍视教宗的呼吁，在一份声明中表示：“罗马教区感到急需通过祈祷再次为和平而努力。正如教宗所提到的，今天，人类比以往任何时候都更加疾呼、祈求和平。这呐喊声要求负起责任和运用理性，它绝不能被武器的巨大响声和煽动冲突的言辞掩盖过去。”

教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机将在周四晚间主持一个小时的朝拜圣体。声明中解释，选在城外圣老楞佐大殿举行，是为了在信仰中纪念第二次世界大战期间所造成的破坏。圣老楞佐大殿周围于1943年7月19日遭到轰炸，当时庇护十二世教宗曾亲自探视幸存者。罗马教区邀请所有居住在罗马的天主子民一同参与这次祈祷活动。

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