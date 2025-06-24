圣座国务院：教宗的左膀右臂

圣座国务院与教宗紧密合作，辅助他履行使命，有如圣座政治与外交行动的「发动机」。

（梵蒂冈新闻网）一般事务部门、与各国及国际组织关系部门、圣座外交人员部门：这些是圣座国务院的三大支柱，旨在辅佐教宗管理圣座及履行其普世牧职。圣座国务院与教宗紧密合作，对内协调圣座各部会，对外尤其要照顾圣座代表。圣座国务卿是教宗治理普世教会的首要合作者，现任国务卿是帕罗林枢机。

历史沿革

圣座国务院的起源可追溯至15世纪。1487年12月31日，宗座秘书处（Secretaria Apostolica）成立，设有24位宗座秘书，其中一位是管家秘书。

回顾近代历史，1814年，庇护七世教宗创建了教会特殊事务部（Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari）。圣庇护十世于1908年6月29日对其架构进行划分，并在1917年颁布的教会法典内加以规定。

1967年，为落实梵蒂冈第二届大公会议神长们所表达的意愿，圣保禄六世教宗对圣座部会进行了改革，赋予圣座国务院全新的面貌。1988年，圣若望保禄二世教宗颁布《善牧》宗座宪章，重整圣座部会，将圣座国务院分为两个部门：一般事务部门，以及与各国关系部门。方济各教宗则以《你们去宣讲福音》宗座宪章开启另一段改革的进程。

一般事务部门

一般事务部门负责教宗对普世教会关怀的日常事务。它推动圣座各单位的协调工作，但不干涉其自主性；它也处理各国驻圣座代表的一切相关事宜。

此外，一般事务部门也负责编撰圣父教宗所托付的文件，发表《圣座公报》，为教宗与圣座活动的正式通告给予圣座传播部指示，并且保管教宗印玺和渔人权戒。

与各国及国际组织关系部门

与各国及国际组织关系部门的任务恰好是要应对那些必须与民政当局一起处理的问题。该部门负责圣座与各国或其他国际法主体的外交和政治关系，以及圣座在国际组织和会议上的代表。每当圣座某个部会或单位要发表关于国际关系或与民政当局关系的声明或文件时，都必须先获得该部门的许可。

另外，在特殊情况下，经由教宗的委托，并征询圣座相关部会的意见后，该部门也会涉及地方教会成立或调整等事宜。

圣座外交人员部门

圣座外交人员部门负责有关在圣座从事外交工作的人员的问题，尤其是他们的生活和工作状况，以及他们的持续培育。再者，该部门也与圣座外交学院合作遴选圣座外交人员的候选人。该部门由方济各教宗于2017年11月21日成立。

与天主子民共同迎向挑战、分享希望

教宗良十四世今年6月5日与圣座国务院全体人员举行会晤。他表达感激之情，说：「得知我并不孤单，却能与你们一起分担我普世牧职的责任，这令我倍感安慰。」

圣座国务院「为教会生活提供宝贵的服务」。教宗说：「我们一起分担全世界天主子民的疑惑、困难和挑战，分享他们的希望。」

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