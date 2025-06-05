梵蒂冈天文台暑期课程已开始，面向世界各地年轻天文学家

来自22个国家的24位年轻天文学家自本月1日至27日在梵蒂冈天文台参加暑期班。本届第19届的主题聚焦于2021年发射的韦伯太空望远镜最初三年的观察成果。

（梵蒂冈新闻网）“2025年梵蒂冈天文台暑期学校”已于6月1日正式开始，来自22个国家的24名年轻天文学家目前在位于冈道尔夫堡夏宫的梵蒂冈天文台上课。他们将上在天文学界顶级专家的课程，参与跟自己有关的研究项目，并参加短途旅行和郊游。暑期课程将于本月27日结束。

本届第19届暑期课程的主题是“用詹姆斯·韦伯（James Webb）太空望远镜探索宇宙的最初三年”。韦伯太空望远镜是在2021年圣诞节发射升空的。自那时起，它开始回传数据，并在隔年7月，它彻底改变了人们对宇宙的理解。

今年暑期课程将全面概述詹姆斯·韦伯太空望远镜在最初三年（2022-2025）的重要发现，主要分为四个领域：原始光和再电离；星系的形成和演化；恒星的诞生和原始行星系，以及行星系和生命的起源。

由于这些主题与学生们正在进行的大部分研究紧密相关，暑期班会提供一系列对詹姆斯·韦伯太空望远镜数据进行处理和分析的实际练习。

梵蒂冈天文台暑期学校创立于1986年，是该天文台致力天文研究和教育的一部分，尤其是为年轻科学家的职业发展创造机会。自那时起，已有400多名学生参加了暑期课程，并在各自的研究领域做出了重要贡献。得益于梵蒂冈天文台基金会恩人的慷慨支持，学员们免费参加暑期课程。

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