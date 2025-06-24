来自世界各地的司铎、主教和修生齐聚罗马参加属于他们的禧年活动。教宗于24日和25日在圣伯多禄大殿主持两场要理讲授。此外，他将于27日在同一大殿祝圣31位新司铎。

（梵蒂冈新闻网）修生、主教和司铎的禧年庆典于6月23日至27日举行，约6千人从世界各地前来罗马参加相关的禧年活动。欢迎修生的活动于23日下午在罗马城外圣保禄大殿举行，参与者共同诵念玫瑰经，并聆听了由弗里西纳（Marco Frisina）蒙席指挥的音乐会。后者通过他的丰富而著名的音乐曲目，向青年讲述圣召。

修生的禧年活动24日继续进行。当天早上8点，他们跨越圣伯多禄大殿圣门。11点，教宗良十四世在大殿内带领默想，这是他第一次与世界各地的修生会面。傍晚6点，按照语言小组划分，不同主教在罗马市中心的10个圣堂主持弥撒，以结束属于修生的禧年活动。

6月25日的禧年主教庆典将于早上开始。来自全球约50个国家的主教们将于9点半在圣伯多禄大殿前右侧廊厅（Braccio di Costantino）聚集，并在那里领取圣年祭衣领带、祭披和主教礼冠。10点他们将跨越圣伯多禄大殿圣门，圣座主教部荣休部长奥莱特（Ouellet）枢机将于10点半在大殿内宗座祭台主持弥撒，众主教们共祭。12点半，教宗将在大殿内带领主教们进行默想，随后与他们一起在圣伯多禄墓前宣发信仰。之后，主教们将在宗座罗马大修院共进午餐，从而结束属于他们的禧年活动。

司铎禧年庆典也在本月25日这一天开启，按照语言划分，主教们在罗马市中心的12座圣堂主持要理讲授。隔天26日，参与者将在圣伯多禄大殿参加由圣座圣职部部长余兴植（Lazzaro You）枢机主持的弥撒圣祭。随后，从早上11点至傍晚6点，司铎们将有机会朝圣，跨越四大圣殿的圣门。

当晚7点，圣座福音传播部代理部长菲西凯拉总主教要在圣伯多禄大殿主持守夜礼，这项祈祷活动开放所有人参加。届时，来自不同地方的一位修生、一位主教和一位司铎将做见证。司铎的禧年庆典将于27日、耶稣圣心节结束，教宗将为此在圣伯多禄大殿主持感恩祭。弥撒中，教宗良十四世将祝圣31位来自世界各地的新司铎。

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