圣伯多禄和保禄瞻礼：罗马与梵蒂冈主教公署推出活动

教宗罗马教区代理主教雷纳枢机与教宗梵蒂冈城国代理主教甘贝蒂枢机在罗马主教公署，介绍圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼活动，首先便是28日周六晚上9点在圣伯多禄大殿举行的祈祷守夜礼。

（梵蒂冈新闻网）在罗马城主保圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼之际，罗马教区公署和梵蒂冈城国主教公署第三次推出庆祝活动，包括祈祷守夜礼、在罗马市中心追随宗徒足迹的旅途，以及重新认识其生平和思想的表演。为此，教宗罗马教区代理主教雷纳（Baldo Reina）枢机与教宗梵蒂冈城国代理主教甘贝蒂（Mauro Gambetti）枢机6月24日在罗马主教公署举行了记者会。

罗马城主保瞻礼的首项活动是28日周六晚上9点在圣伯多禄大殿举行的祈祷守夜礼。隔天，29日主日，将进行「主，祢往哪里去」朝圣之旅，在罗马市中心的历史遗迹回顾两位宗徒的临在。

圣人的鲜活记忆

雷纳枢机和甘贝蒂枢机强调，「在圣伯多禄和圣保禄宗徒埋葬的地点旁边，矗立了极美的圣殿，那里向来是朝圣的目的地」。「我们也在我们城市的中心保存了宗徒们曾经生活、教导福音、庆祝神圣奥迹、施行洗礼，以及辛苦建设我们教会的地点」。这些地点构成一张「真正的城市地图，并且在基督徒团体的传统中珍藏著重要的记忆、《宗徒大事录》的事迹，以及当代的见证」。

西斯汀剧院的表演

此外，罗马市中心西斯汀剧院（Teatro Sistina）将于6月27日至29日上演一出舞台剧，剧名是《伯多禄和保禄在罗马》。演员要用诙谐幽默的话语，引领观众重温罗马城主保的生平事迹。这出舞台剧曾于去年在圣伯多禄大殿前廊演出。

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