在对话的框架下，林运团成为福州的辅理主教

圣座新闻室宣布，在落实圣座与中华人民共和国之间临时协议的相关对话框架下，林运团获任命为福州的辅理主教。

(梵蒂冈新闻网)圣座新闻室6月11日发表公告称：“今天，2025年6月11日星期三，林运团（圣名：若瑟）主教职务的民事效力获得承认，并且就职。在落实圣座与中华人民共和国之间临时协议的相关对话框架中，圣父教宗于2025年6月5日任命林运团为（中国福建省）福州的辅理主教。”

圣座新闻室的声明写道：“我们欣然得知，今天，在林运团主教正式就任福州辅理主教之际，他的主教职务也获得民事效力上的承认。这一事件是圣座与中国当局之间对话的又一成果，也是教区共融中的重要一步。”

履历

林运团主教是福建福清人，出生于1952年3月12日。1979年至1983年就读于福州教区修院，并于1984年4月9日晋铎。1984年至1994年，及1996年至2002年，他在多个堂区担任主任司铎。1985年，他执教于教区修院；1994年至1996年，及2000年至2003，担任教区经济委员会副主任。同时，他也担任了多年的主教代表。2003年至2007年，他担任教区署理一职，随后，2013年至2016年，他依照圣座意向（ad nutum Sanctae Sedis）担任宗座署理。他于2017年12月28日晋牧。

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