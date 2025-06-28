圣伯多禄善会支持教宗使命：2024年的收入增加

圣伯多禄善会为教宗带领普世教会的使命，以及他照顾贫困弱小者的爱德工作进行募捐。日前，该善会发表2024年的财务报表。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄善会于6月27日公布2024年的财务报表：该年度的收入为5800万欧元，相较于2023年增加了6百万欧元；其支出相当于7540万欧元，其中6120万欧元用于支持圣座各部会为教宗使命服务的活动，1330万欧元直接用在239个扶贫项目上。

这份财务报表指出，在2024年期间，圣伯多禄善会收到了大约5430万欧元的捐款，其金融收益和其他收入为370万欧元。具体来说，在圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼上，世界各地的堂区进行募捐活动，各教区再经由圣座代表，将善款转交给圣座。有些恩人以汇款、支票或网络支付等方式捐款，也有一些恩人在遗嘱中表明，要将遗产捐给圣伯多禄善会或直接捐给教宗。

关于圣伯多禄善会支持的239个扶贫及社会项目，报表指出，570万欧元用于非洲66个国家的64个项目、330万欧元用于欧洲的118个项目、190万欧元用于美洲的26个项目、230万欧元用于亚洲的29个项目、不到1百万欧元用于大洋洲的2个项目。再者，圣伯多禄善会也在欧洲提供奖学金给来自非洲、拉丁美洲和亚洲的修生和修会会士，让他们能够在宗座大学进修。该善会也为乌克兰人民的人道救援物资而提拨善款。

此外，在圣座和支持教宗使命的开支方面，这份财务报表显示，其费用于2024年攀升至3.674亿欧元，其中大约6120万欧元，即17%的经费，由圣伯多禄善会支付。教宗的使命涵盖了支持困顿的地方教会和特定的福传环境、宣传教宗的讯息、圣座使馆、爱德服务、敬礼和福传、教会生活的安排、历史遗产、学术机构、人类发展、基督徒生活与家庭、教育、科学及文化。

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