圣座大使回罗马参加禧年活动：散居却团结的大家庭

在圣座禧年庆典的机会上，圣座国务卿帕罗林枢机向本新闻网讲述圣座驻各地大使返回罗马参加禧年活动的意义。

（梵蒂冈新闻网）圣座的禧年庆典于6月9日举行，平时派驻在外的圣座大使们也回到罗马参加活动。隔天10日上午，他们与教宗良十四世进行会晤。在此机会上，圣座国务卿帕罗林枢机接受本新闻网采访，阐述圣座大使返回罗马参加禧年活动的意义。

枢机说：「圣座的禧年庆典提供机会，让圣座代表们也能欢度团结共融的时刻。他们每个人的生活都是持续不断的『旅途』，没有机会在一个地方稳定扎根。这的确是在旅途中的生活，但他们并不孤独。因此，这个禧年活动让我想到家庭的图像：全家人虽然散居各地，却团结一心，现在团聚在罗马，围绕在教宗身边。」

帕罗林枢机指出，「这次聚会清楚呈现出地方教会和普世教会之间的纽带关系：圣座大使首先是基督在世的代表与他们被派去的团体之间的桥梁，同时圣座大使也维持地方教会与宗座之间的紧密联系。为了确保这团结合一，圣座国务院发挥其协调的作用，支持圣座大使在罗马和全世界的使命」。

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