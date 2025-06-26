圣座国务卿敦促梵蒂冈职员：应扎根于上主的爱内

在为圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼作准备之际，圣座国务卿为梵蒂冈职员主持弥撒。

（梵蒂冈新闻网）在为6月29日圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼作准备之际，圣座国务卿帕罗林枢机25日上午在圣伯多禄大殿为梵蒂冈职员主持弥撒。枢机在讲道中谈论了耶稣向伯多禄提出的问题：「你爱我吗？」枢机阐明，耶稣这么问，不是为了做调查，而是要让伯多禄意识到天主早已注入在他心中的那份诚挚的爱。

谈到这两位宗徒，帕罗林枢机引用了方济各教宗2021年6月29日在三钟经祈祷活动中说的话，重申圣伯多禄和圣保禄不总是堪为典范的见证人，他们也曾经是罪人。伯多禄否认过耶稣，保禄则曾经迫害基督徒。然而，他们都承认自己的跌倒。帕罗林枢机指出，伯多禄宗徒与复活主耶稣交谈时，「不打算将手指放进祂的伤痕，这会让他想起否认上主的痛苦记忆」。相反地，伯多禄回应了「他的牧灵圣召」，这出自于「天主对他的拣选」，「与他个人的功劳毫无关系」。

成为基督的朋友

圣座国务卿指出，如此一来，伯多禄宗徒否认耶稣的回忆不再是个「流血的伤口」，却成了一堂意义深远的课。「伯多禄没有忘记基督的爱，而是学会对自己有所警惕；他没有放弃爱德，而是变得虚怀若谷」。实际上，那看似「无法弥补的失败」为伯多禄却成了在上主的爱内「成长、成熟的机会」。他变成了「爱羊群并为羊群付出一切的牧人」。

最后，圣座国务卿敦促梵蒂冈职员在工作岗位上效法伯多禄宗徒的芳表，「为了上主的爱而奉献一切，深知最好的赏报是成为基督的朋友」。日常工作所需的能力，必须以这份爱为基础。

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