中文直播：圣伯多禄和圣保禄宗徒瞻礼弥撒及三钟经

（梵蒂冈新闻网）听众和读者朋友好！我们即将迎来罗马城主保、圣伯多禄和圣保禄宗徒的瞻礼。届时，圣伯多禄宗徒的继承人、教宗良十四世将主持感恩祭，为过去一年新晋的教省总主教授予羊毛肩带，然后于正午带领信众诵念《三钟经》。本新闻网将进行中文直播。

这台弥撒圣祭将于6月29日主日罗马时间上午9点半在圣伯多禄大殿内举行，您可以从北京时间同一天下午3点25分起开始参与，链接是：https://www.youtube.com/watch?v=YHj5e-9nttU。三钟经祈祷活动将于正午在圣伯多禄广场上进行，您可以从北京时间同一天下午5点56分起，借由以下链接参加：https://www.youtube.com/watch?v=Yh_1LA8513Q。

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