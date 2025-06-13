从十字架的苦路到走上新生活

5月31日星期六，在圣若望拉特朗广场举行的守夜祈祷中，一对夫妻讲述了他们的婚姻历程。丈夫从家暴到被妻子告发，然后他被监禁。出狱后在教宗若望廿三世团体的帮助下，经历了改过自新的进程，最后夫妻和解。这是一个非常感人的故事。

（梵蒂冈新闻网）“现在我们是彻底焕然一新、得以重生的人，我们在爱中、在新的意识中获得了新生命，因为我们接纳了我们背负的十字架”。这是曼努艾拉（Manuela Romagnoli）对记者的提问作出的回答。记者请她描述她与丈夫古斯塔沃（Gustavo ）在经历了家暴、监狱、改过自新并最终和好之后的现况。

婚姻生活既有玫瑰花的美好，也伴随荆棘的痛苦

曼努艾拉和古斯塔沃于 2005 年结婚。他们都是意大利人，丈夫的家乡是富贾（Foggia），妻子则是里乔内（Riccione）人。夫妻二人相亲相爱，但他们的关系多有波动，暴力事件时而发生。他们都是父母离异的孩子。古斯塔沃从父亲那里继承了具攻击性的暴躁性格，当夫妻的关系变得紧张时，他就会做出激烈的反应，甚至动手。

曼努艾拉回忆说：“我为了爱并因恐惧而忍受了 12 年的暴力后，决定告发古斯塔沃。我必须阻止他，为了保护自己和我们的两个孩子，但我内心却不希望我们的婚姻就这样结束。”

古斯塔沃进了监狱

曼努艾拉向宪兵投诉后，古斯塔沃 被关进里米尼的监狱 24 天。古斯塔沃接著妻子的话，向记者表示：“我感到迷惘和失去希望，罪恶感沉重，我的行为太严重了。我因失去了一切而有一种完全的空虚感。”

但是，就在最黑暗的时刻，伤口成了一道天窗，光线进入了。他继续说：“在监狱里，我认识了教宗若望廿三世团体的义工，并获得在一个替代性机构服刑的可能性，也就是在这个以教育囚犯为宗旨的团体内服刑，这个团体遵行本奇（Don Oreste Benzi）神父的神恩。”

两个人的转变

与此同时，曼努艾拉辞去工作，去了一个反暴力协会有一个月的时间。她在一个有信仰的家庭长大，并接受了天主教教育，但她觉得需要在灵性上有所改变，于是开始向一位神父倾诉自己的苦恼，这种交谈至今仍持续著。她说：“我恼怒古斯塔沃，我也生天主的气，我认为天主没有帮助我，才到了今天的地步。有一天，一位神父告诉我，如果我没有先得到宽恕和爱，我就无法宽恕别人。这句话救了我。”

渐渐地，古斯塔沃也发生了变化。夫妻二人可以重新接触，最初只是透过电话互相交谈。古斯塔沃重述道：“我选择帮助和我有同样经历的人，留在里米尼团体的母院工作，那里住的都是残疾人和从监狱出来的人。他们当中有一位名叫玛利诺，这个人改变了我的心，帮助我走出我的自我中心。我以前总觉得自己是个失败的人，现在我发现自己也有一些好的东西能给予他人。”

宽恕使他们重生

这对夫妻重新生活在一起已有三年了。他们与四个家庭协会的代表们于 5 月 31 日星期六晚上，在圣若望拉特朗广场（Piazza San Giovanni in Laterano）举行的守夜祈祷中，讲述了他们的故事。这是家庭、儿童、祖父母和长者庆典活动之一。曼努艾拉最后总结道：“宽恕不是人性的行为，而是一份恩典。宽恕是天主的作为，因为一个人无法宽恕那伤害我们的人。但上主会在某个时刻进入你的心，祂的爱胜过恶。当你的愤怒消失了，你会感到安慰和被爱。”

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