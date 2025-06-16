宗教事业局：2024年经济和金融指标有所成长

宗教事业局日前公布年度报告，呈现该机构在2024年取得的成果。报告指出，遵循支持宗教与爱德事业的宗旨，该机构为教宗提供相当于1380万欧元的经费。

（梵蒂冈新闻网）作为梵蒂冈城国境内唯一授权从事金融性质专业活动的实体，宗教事业局（IOR）于6月中旬公布其第13份年度报告，内容涵盖2024年财务报表。此报表的编撰依循了国际会计准则（IAS）和国际财务报告准则（IFRS）。

公告指出，宗教事业局为普世天主教会服务，按照「策略计划的目标」行事。公告列出了宗教事业局2024年取得的若干成果，例如：3280万欧元的净收益，相较于2023年，得到了7%的成长；净资产为7.319亿欧元，相较于2023年增长了6430万欧元。

公告解释道，净收益的成长受惠于利息、佣金和间接金融的收益率所作的积极贡献，以及对成本的严格控管。另外，宗教事业局也在金融以外的方面取得许多进展，加强其关键功能，聘用新的专业人员。

这些财务报表于2025年4月29日收到了审计方玛泽意大利公司（Mazars Italia S.p.A.）的无保留意见，得到宗教事业局监管委员会一致通过，而且依照章程规定，随后呈交给枢机委员会审阅。公告表示，「有鉴于2024年报表中财务数据的扎实性，并考虑到宗教事业局的资本需求，遵循支持宗教与爱德事业的宗旨，枢机委员会决定向教宗提拨相当于1380万欧元的经费」。

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