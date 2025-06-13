世界各地的运动员齐聚罗马参加禧年庆典活动

体育界禧年庆典活动将于本月14日至15日举行。来自世界各地的专业及业余运动员、教练和体验运动协会的领导人将云集于罗马城内不同的广场。15日主日，教宗将在圣伯多禄大殿主持体育界禧年庆典弥撒。

（梵蒂冈新闻网）禧年体育运动庆典活动将于6月14日周六和15日主日举行，这是2025禧年期间第20项重大活动。来自世界各地的众多职业和业余运动员、教练和体验运动协会的领导人，以及他们的家人将抵达罗马参加庆典活动。

禧年庆典活动将于14日以在人民广场举行的“体育村”活动拉开帷幕，活动时间从早上9点半至傍晚6点。“体育运动庆典”将持续到下午4点半，可自由免费入场。在此期间，孩童、青少年和成年人将能体验各种体育运动，有实际的示范，也有众多与体育项目有关的讯息。聚会活动中，还设有很多展台，由意大利国家奥林匹克委员会推动和筹办。

随后，在4点45分时，将举办以“体育运动孕育希望”为主题的圆桌会议，地点也是人民广场。演讲者中有一级方程式车手马萨（Felipe Massa）、NBA篮球冠军海沃德（Gordon Hayward）、奥运会柔道金牌得主马达洛尼（Pino Maddaloni）。每位演讲者都会与参加庆典的人互动交流。

大约6点左右将是祈祷的时刻。之后，参加体育界禧年庆典的人士，从人民广场沿著不同街道走到圣伯多禄大殿，集体跨越圣门。

禧年体育运动庆典将于15日主日结束。当天上午10点，教宗良十四世将在圣伯多禄大殿举行弥撒圣祭。最初预计在圣伯多禄广场举行礼仪，但考虑到高温天气，遂改在圣伯多禄大殿内举行。

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