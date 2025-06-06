7万朝圣者参加禧年的教会运动、协会和新团体庆典

禧年的教会运动庆典将于本月7日至8日举行，届时也有不同神恩和传教团体的成员参加。庆典活动将以教宗主持的圣神降临瞻礼弥撒结束。

（梵蒂冈新闻网）禧年的运动、协会和新团体庆典将于6月7日至8日举行，这是2025禧年中其中一项重要的活动。这两天的活动非常紧凑，来自世界各地100多个国家的7万多名朝圣者将参加这一活动。这些团体主要分别来自意大利、西班牙、德国、法国、葡萄牙、波兰、瑞士、美国、加拿大、墨西哥、比利时、巴西、阿根廷、秘鲁、哥伦比亚、英国、菲律宾和埃塞俄比亚。

这些参加禧年活动的教会运动、新团体和信徒协会，以及神恩和传教团体，一直是教会生活生动活泼发展的体现。参与活动的团体，有人们熟知的新慕道团体、公教进行会、共融与释放团体、圣艾智德团体，以及新视野团体。

禧年活动将从6月7日周六早上8点至下午6点跨越罗马四大圣殿的圣门开始。当天下午4点起，所有参与者将聚集圣伯多禄广场，参与由教宗主持的圣神降临瞻礼前夕守夜祈祷活动。直到傍晚6点，朝圣者将与来自各大洲的教会运动、协会和团体的代表一起度过由不同音乐团队带来节目的欢乐喜庆的时刻。这是由一个来自世界各地的130人组成的合唱团带领，不同人的见证也丰富了这一时刻。

教宗良十四世主持的守夜祈祷活动在8点至9点举行。祈祷活动中，有圣道礼、重新宣发圣洗誓愿，以及教宗的讲道。

6月8日主日早上10点半，教宗在圣伯多禄广场主持圣神降临瞻礼隆重弥撒，从而结束禧年教会运动的庆典活动。

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