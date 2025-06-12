家庭、儿童、祖父母和长者的禧年庆典：给予和接纳的爱

专为家庭、儿童、祖父母和长者的禧年庆典活动于5 月 30 日至 6 月 1 日举行，参与者分享了他们的生活见证。

（梵蒂冈新闻网）5 月 30 日星期五到 6 月 1 日主日，来自 120 多个国家的父母、长者和不同年龄段的儿童挤满了罗马的大街小巷，参加专为他们举办的禧年庆典活动。在罗马城的一些广场上准备了各项活动，其间家庭和相关的协会分享了他们的见证。主日上午 10点半，这些希望的朝圣者在圣伯多禄广场参加了教宗主持的弥撒。

弥撒之前，许多有年幼孩童、祖父母和长者的家庭排著队走向圣伯多禄大殿的圣门。他们讲述了自己的生活，许多人经历了痛苦，藉著信仰的恩宠战胜了困难，之后来到梵蒂冈表达感恩之情。

小米拉格罗斯（Milagros）被放在一个她觉得太紧的袋子里，显得臃肿。清晨的空气很快升温，人潮汹涌的庇护广场（piazza Pia）突然变得窄小，这使得小女孩显得不耐烦，她开始出现烦躁的迹象，很快就哭了起来。然而，这与两年前她的父母亲所流的眼泪截然不同。父亲赫南（Hernán）和母亲玛利莱娜（Marilena）是哥伦比亚巴兰基利亚人。在婴儿出生前一个月，医生告诉他们，由于妊娠并发症，婴儿存活的希望渺茫。这对夫妻信仰虔诚，没有灰心丧气，继续在耶稣圣婴像前，也就是在波哥大特别敬礼的“圣婴”像前祈祷。几天后，奇迹出现了，小米拉格罗斯来到了这个世界上，她的名字概括了她的这段经历。她也随著父母参加了家庭、儿童、祖父母与长者的禧年庆典。

家庭的宝藏

塞尔吉（Sergio）和皮努恰（Pinuccia）夫妻来自意大利的贝尔加莫，他们设法在广场的新喷泉旁休息片刻。四个孙子孙女无拘无束地奔跑著，他们的目标是要跑到祖父母面前，让他们拥抱。10岁的叶夫列姆（Efrem）、8岁的双胞胎亚毛斯（Amos）和纳敖米（Noemi），以及最小的依撒格（Isaac），在父亲佛兰哥（Franco）和母亲萨布莱（Seblé）的悉心照料下长大，母亲原籍埃塞俄比亚，幼年时被塞尔吉和皮努恰收养。

塞尔吉说：“这是很久以前的一次爱心行动。萨布莱有了一个家，随著时间的流逝，她以另一种爱报答了我们，这些美好的孩子就是明证。我们对上主赐予我们的喜乐感之不尽。我们全家三代人参加这次朝圣之旅就是完全见证了‘爱带来爱’这句话千真万确。”

关怀的爱

马蒂亚斯（Mathias） 和雷吉娜（Regina）也证实了这一点。他们是德国人，但长期住在奥地利的林茨，结婚 已有30 年，带著女儿撒米拉（Samira）和她的男友大卫（David）来到罗马。马蒂亚斯痛苦地解释说：“当我们发现我们的女儿在吸毒，我们经历了一段沮丧的时期。在克服了最初的打击之后，接下来的要做的就是一起面对治疗进程，多亏了奥地利明爱机构，我们的女儿彻底康复了。”

在圣伯多禄大殿周围的街道上，也有许多年长者，其中不少人无法自己行动，需要义工的陪伴。他们于6月4日至6日在梵蒂冈参加圣座平信徒、家庭及生命部举办的年会，然后于6月7日和8日庆祝专为他们举行的禧年庆典。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html