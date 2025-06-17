效法马丁一家，活出在一起的喜乐

在禧年家庭、儿童、祖父母和长者庆典活动中，一些参与者前往罗马的天主圣三堂，瞻仰圣女小德肋撒及双亲的遗物，效法他们成圣的表样。

（梵蒂冈新闻网）圣女小德肋撒的双亲路易‧马丁（Louis Martin）和齐利亚‧盖兰（Zélie Guérin）是最早荣烈圣品的一对夫妻，因此是家庭成圣的楷模。正如教宗方济各在2015年10月18日为他们主持的封圣大典上所说的那样，从那个溢满祈祷与奉献的房舍里，女儿们的圣召“发芽”了，包括婴孩耶稣小德肋撒的成圣。

作为家庭、儿童、祖父母和长者禧年庆典活动的一部分，厄玛奴耳团体举办了一个下午的游戏、参观和祈祷活动，地点是西班牙广场台阶上方的天主圣三堂（ Trinità dei Monti ）。

游客和朝圣者们无视尽管已进入盛夏时节的罗马的阳光，攀上那引人入胜的层层石阶，直达通往圣堂大厅的最后一个斜坡。圣堂两侧是六个令人肃然起敬的小堂，不同的团体穿梭在其间，他们颈上戴的禧年围巾很容易被识别出。意大利语让位给法语，仿佛圣堂的石砖也想提醒这里有滋养圣堂的阿尔卑斯山那边的根基。

一位名叫贝特朗（Bertrand）义工说：“在祭台前，我们瞻仰了来自里修的圣髑盒”。里面有小德肋撒的遗骨，以及她的双亲的遗物，母亲齐利亚的手链和父亲路易的表链 。这些都是不起眼的物件，却蕴含著永恒的意义。“一个渴望启发他人的家庭”。在圣髑盒的两侧，司铎们给家庭、夫妻和儿童覆手：这是一个简单的举动，却充满了圣神。有人以言语讲述他们的故事，也有人则在圣髑盒的下方留下他们的字条。在场的每个人可取用不同语言写成的圣经上的一句话，如此得到了爱抚。

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