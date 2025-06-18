禧年教会运动和协会庆典：我们是同一棵树上的不同枝条

从世界各地来到罗马的七万名朝圣信友中，有一些人作了见证。他们跨过了四座宗座大殿的圣门，参加为教会运动举行的禧年庆典。7日晚上，他们与教宗良十四世在圣伯多禄广场一起举行圣神降临节守夜祈祷，并于隔天8日参加闭幕弥撒。

（梵蒂冈新闻网）“一棵树上的枝条有不同的形状和大小，伸展的方向也各不相同，但无论如何，它们总是在寻找阳光”。基督信仰短程（ Cursillos de Cristiandad）运动的巴拿马人艾米莉娅·冈萨雷斯（Emilia González ）试著以这句话解释教会群体的现实情况。6 月 7 日星期六上午，在教会运动、协会和新兴团体举行禧年庆典之际，活动的参与者跨过了罗马各宗座大殿的圣门。

新的火花

艾米莉娅是这个于1944年诞生的运动的成员，她和其他40多位同胞来到罗马参加禧年庆典。她继续表示：“我们每个人都希望以各自的方式，在跟随耶稣的不同路径中，以自己的灵性和传教宝藏，为教会带来养分。这是一份共融的极大恩典，也是实践教宗训导的见证。”

巴拿马曾于 2019 年主办了世界青年节，艾米莉娅向梵蒂冈媒体强调，愿这次与教宗良十四世的“大会师”也是“希望的一大泉源，透过发现天主的爱、耶稣的慈悲和圣神的光照，活出基督信仰的新火花”。的确，各教会团体当天晚上与罗马的主教一同参加在圣伯多禄广场举行的圣神降临节守夜礼，隔天上午，教宗在梵蒂冈大殿前的石阶上为他们主持了大礼弥撒。

为了参与这台弥撒，黎明时分，庇护广场（Piazza Pia）就已挤满了来自世界各个角落的信众，他们举著希望的十字架，渴望完成迈向圣伯多禄大殿圣门的最后一段程路。

祈祷的价值

25 岁的钢琴手胡安（Juan）也是基督信仰短程运动的一员，对他而言，圣年意味著以祈祷“拥抱即使是艰难的时刻，怀著信德向前迈进”，走向更远的地方，“传播合一与爱的讯息，这是这个被战争摧毁的世界上的真正需要”。他指的是中东和乌克兰的情况。

刚果的“母亲”们

来自刚果民主共和国的弗朗索瓦丝（ Françoise） 和玛达肋纳 （Madeleine） 身著花色艳丽的传统服装：她们两人是“天主教妇女”，运动的成员，属于马卢拉（Joseph-Albert Malula）枢机于 1986 年在金沙萨创立的运动，该运动以玛利亚为楷模，依照“女性在教会中的召叫”，将已婚或未婚、有或没有孩子的妇女聚集在一起。

玛达肋纳已经 70 岁，其中的 30 年是在这个非洲国家传播极广的运动团体中度过的。她叙述了“母亲”们所扮演的角色，她们互相帮助并陪伴教会团体，而弗朗索瓦丝也承认，在等待通过圣门时，她觉得“有点颤抖”。

平信徒福传者的作用

伯多禄·马尔凯蒂（Pietro Marchetti）是意大利拉文纳-切尔维亚教区一个堂区的本堂神父，领导堂区的“公教进行会”团体。他很高兴“这个团体来了20名儿童参加活动，他们亲眼目睹，而不是从他人的叙述，来欣赏这种普世教会的经验；而对我们成年人来说，这两天的忏悔经验是非常重要的”。神父提到“平信徒在福传中的重大角色已经得到梵蒂冈第二届大公会议的认可”。

普纳特（Emilio Puñet）说：“我们是一个活泼及合一教会的体现，成千上万的人藉著祈祷和节庆，为伯多禄的继任人服务，洗耳恭听圣神的声音。” 普纳特和妻子一起在巴塞罗那负责加泰隆那地区的申斯塔特使徒运动（Movimento Apostolico di Schoenstatt）。

属于慈母教会

生命的活水（Acqua di Vita）团体的几位波兰青年表示，这是“一种不能不让我们在灵性上成长的经验，我们在普世教会的大家庭中感到自在”。在华沙，他们每周二都与奇钦斯基（Roman Trzciński）神父聚集在圣雅各伯堂，神父今天也与他们在一起。他们强调，这禧年的盛大庆典对于每个团体来说，都是“在本质上属于慈母教会”。

在不远处，沿著和解大道（ Via della Conciliazione）， 40 多名意大利南部巴里市的童子军，热情高昂、声音嘹亮，展现出只有青少年才会有的纯真喜乐，尽管旅途漫长，而且晚上还要返回他们的家乡。16 岁的帕梅拉（Pamela） 对于自己的信仰“重获希望”的想法笑逐颜开；小她两岁的亚纳（Anna）与帕梅拉的想法不谋而合，对“更美好的未来”充满信心，而非常年幼的索非娅（ Sophie）则觉得自己“确实能够相信些什么”，而且“在与他人的关系上感觉更好”。

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