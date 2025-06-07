禧年善会庆典：见证持续数个世纪的活泼信仰

16日星期五至18日主日，罗马城的街道上可谓时而鼓号齐鸣、人流如织。这是各善会在举行他们的禧年庆典！

（梵蒂冈新闻网）信仰、服务、历史、艺术和民间传统都是教会的巨大宝藏。这就是5月16日早晨在圣座传播部大楼所在的庇护广场（Piazza Pia）看到的景象：从清晨开始，许多信友，或更好说是各善会的男女成员聚集在这里，准备开启朝圣行程，前往圣伯多禄大殿跨越圣门。这是专为他们举行的禧年庆典，也是5月份的禧年重大庆典活动之一。这项禧年庆典于5月16日星期五至18日主日举行。

跨过圣门

在这些善会团体中，成立最早的一个是圣洗者若翰热那亚善会（Confraternita di San Giovanni Battista de’ Genovesi），由教宗儒略三世于1553 年 6 月 23 日以一道《罗马宗座》诏书建立。这个善会的前总监贝里（ Guido Berri） 表示：“目前该善会致力于协助居住在罗马的热那亚和利古里亚需要帮助的人，并促进跨台伯河（Trastevere）社区居民的社会活动，尤其管理一个免费的心理咨询中心，帮助处于社会困境的年轻人。”

“希望之家”（archicofradía de la Esperanza）是从西班牙马拉加远道而来的庞大团体，在跨过圣门之后，又与敬礼耶稣和圣母的兄弟会（Hermandad del Cachorro）一起参加了在圣伯多禄大殿举行的弥撒。弥撒当中恭放了两座模拟雕像，是安达卢西亚这个最有名气的“圣周”游行队伍热心敬礼的圣像。“圣周”游行所敬礼的是为世人赎罪的至圣基督，以及怀著希望的童贞圣母。这两座雕像数天前就已在梵蒂冈大殿展出，一直到5月17日。

活泼的信仰

由此可见，天主教会的善会已有一千多年的历史。16日上午的活动只是一种活跃的信仰见证的开始。这几天的庆典活动吸引了大约十万名信众，这些人来自各大洲的一百多个国家，为他们在世界各地持续了几个世纪的信仰作见证。其中，意大利、西班牙、美国、马尔他、法国和巴西的团体最多。5月16日下午5点，罗马本地的善会团体与罗马教区合作，在圣若望拉特朗大殿举行欢迎会，迎接这些从全世界各地来到的朝圣团体。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html